L’allarme dei sub: “Area marina protetta di Portofino, paradiso perduto a causa della mucillagine”

Genova. Quello dell’Area marina protetta di Portofino rischia di essere un paradiso perduto. E’ l’allarme lanciato da alcuni subacquei che frequentano la zona da qualche tempo a questa parte. Tra loro Pierluigi Negri, che ha scritto a Genova24 documentando lo stato preoccupante dei fondali, ricoperti di mucillagine. Mucillaggine che ogni anno aumenta sempre più. “Ho provato ad interessare i dirigenti dell’Area Marina Protetta ma con esito deludente”, afferma Negri che chiede un aiuto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.

Pubblichiamo la sua testimonianza, che ci porta direttamente sul fondo del mare di Portofino e dintorni.

“Secca dell’Isuela: la parete nord precipita dritta nell’acqua limpida e cristallina, vengono incontro nuvole di castagnole che, sospese a mezz’acqua, ti avvolgono e pigramente si scostano per lasciarti passare verso un fondale mozzafiato. Grandi ventagli blu grossi come cespugli fanno bella mostra di sé ondeggiando sul filo della tenue corrente: all’accendersi della torcia, le Paramuricee rivelano tutto il loro purpureo splendore. I tenui ma fitti polipini che le abitano, si agitano nella speranza di procacciarsi il cibo. Le bianche uova dei gattucci, tenacemente legate ai rami delle gorgonie, sono in attesa di liberare il loro prezioso contenuto dando continuità all’elegante specie.

Parete dell’Altare: oltrepassati i tre pinnacoli si arriva alla splendida parete che precipita fino oltre i 40 m. Guardandola a breve distanza si rimane estasiati di fronte allo splendore dei numerosi rami di corallo, intervallati qua e là dalle lunghe antenne delle aragoste che numerose fanno capolino dalle loro tane. L’acqua limpida permette di vedere tutta la meraviglia della parete che, tra gorgonie, corallo e aragoste, rivaleggia con orgoglio con i lontani paradisi tropicali.

Punta Faro: le correnti fanno crescere i grandi rami coralligeni delle paramuricee che, come all’Isuela, fanno mostra della loro bellezza cangiante all’illuminarsi dei fari dei sub.

Questo era il paradiso che ricordo quando negli anni 70/80 mi immergevo con emozione in queste splendide acque. Allora l’Area Marina Protetta non era ancora stata istituita, il pesce non era così numeroso e domestico come oggi, ma la bellezza dei fondali era da sballo.

Agosto 2024, secca dell’Isuela: scendendo lungo la parete nord, le castagnole fanno sempre la loro comparsa, ma sotto, lungo la parete, i maestosi ventagli delle paramuricee hanno lasciato il posto a creature aliene, che come fantasmi sono avvolte da un manto verdognolo ed evanescente. Le uova dei gattucci sono solo un lontano ricordo.

Località La Torretta: il fondale che prima era una prateria fiorita di gorgonie ora è divenuto un paesaggio lunare. Le gorgonie sommerse dalla mucillaggine sono mezze morte, e ora sembra di sorvolare una vecchia soffitta ricoperta da ragnatele. Il cuore si stringe e il ricordo di quei fondali meravigliosi lascia una malinconia che fa male. Stessa situazione a Punta Faro e all’Altare, oramai tutto il fondale dell’AMP per una fascia dai 10m ai 40m è ricoperto per buona parte dalla mucillaggine: un disastro ambientale!

Le alte temperature e l’accumulo di nutrienti hanno fatto questo regalo e poco possiamo fare per contrastare il fenomeno. La mucillaggine si rimuove facilmente dalle gorgonie e un’azione meccanica unita alla raccolta con retini del materiale che si stacca, potrebbe dare sospiro alle colonie di polipini. È un’impresa smisurata, ma se è vero che l’unione fa la forza, si potrebbero coinvolgere i numerosi sub che frequentano i fondali.

Una campagna di sensibilizzazione dei sub ricreativi coordinata da AMP, Capitanerie di Porto e Diving locali, potrebbe svolgere un’azione importante per attenuare il fenomeno e dare respiro alle gorgonie. Temo tuttavia che la burocrazia e la diffidenza verso i “non addetti ai lavori” rappresentino un ostacolo difficile da superare e quindi il destino del Paradiso del Promontorio sia ormai segnato”.