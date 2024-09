Cade con la moto imbottita di droga sulla A7 e fugge sull’auto dei complici: è caccia ai corrieri in fuga

Genova. Viaggiava in direzione Milano con una moto di grossa cilindrata quando forse per una manovra errata è caduto in galleria. Dalle borse laterali che si sono aperte nell’impatto sono però fuoriusciti numerosi panetti di droga. E’ successo poco dopo le 6 di questa mattina sull’autostrada A7 in direzione Milano, all’altezza del km 94.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Sampierdarena che hanno recuperato la droga, che ora sarà analizzata. Il corriere tuttavia, dopo aver recuperato alcuni panetti di stupefacente è salito al volo a bordo di un’auto di complici che lo stavano scortando nel viaggio.

La stradale ha diramato le ricerche in tutto il nord Italia per rintracciare l’auto dei fuggitivi. L’auto è una Opel Insignia con targa spagnola. Sul posto era presente perché in transito anche un battaglione di carabinieri.

Meno di una settimana fa un episodio simile aveva interessato la stessa tratta autostradale. In quel caso l’autista dopo essersi schianto con il mezzo era riuscito a rubare un’auto della polizia stradale che dopo che i poliziotti erano scesi per soccorrerlo, Era stato poi arrestato in provincia di Piacenza. A bordo dell’auto incidentata gli agenti e soprattutto il nucleo cinofili avevano trovato molto denaro contante e tracce di cocaina.