Mondo del calcio in lutto: è morto Totò Schillaci, eroe delle Notti Magiche

Italia. Lutto nel mondo del calcio e nel cuore di tutti gli amanti dello sport. È morto, a soli 59 anni, Salvatore “Totò” Schillaci, l’eroe delle Notti Magiche di Italia 90.

Era ricoverato, dallo scorso 7 settembre, all’ospedale Civico di Palermo, nel reparto di pneumologia, dove l’ex calciatore sembrava rispondere bene alle cure, ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate. L’attaccante, originario proprio di Palermo, in carriera, in Italia, ha vestito le maglie di Messina, Juventus ed Inter.

Memorabili le sue prestazione con la Nazionale Italiana di calcio. Fu convocato per la prima volta in Nazionale maggiore in occasione del mondiale casalingo di Italia 90 dove, dopo un inizio in panchina, si guadagnò il posto da titolare al fianco del “divin codino” Roberto Baggio.

Segnò alla prima apparizione, da subentrante, contro l’Austria. Ad eccezione della successiva gara contro gli Stati Uniti, segnò poi in tutte le partite successive contro Cecoslovacchia, Uruguay e Irlanda, ma anche contro l’Argentina in semifinale (i rigori furono poi fatali alla nostra Nazionale) e nella “finalina” contro l’Inghilterra, vinta dall’Italia 2-1.

Ai Mondiali di Italia 90 si aggiudicò la “Scarpa d’oro” come capocannoniere della competizione (6 gol) e, nello stesso anno solare, si classificò poi secondo nella classifica del “Pallone d’Oro” di France Football.