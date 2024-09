Modena-Sampdoria, Sottil: “Ora mi aspetto sempre prestazioni come nel derby”

Domani alle 15 la Sampdoria giocherà in trasferta contro il Modena. Fatto il pieno di fiducia e autostima giocando bene e vincendo il derby, non bisogna abbassare la guardia visto che in campionato è vietato perdere ulteriore terreno rispetto ai primi posti.

Così mister Andrea Sottil in conferenza stampa: “Mi aspetto una grande prova di maturità. Il derby ha detto che questa squadra ha qualità. Abbiamo messo in grande difficoltà il Genoa e meritato il passaggio del turno. Dobbiamo però rimanere umili. Ho visto giorni di grande applicazione. Sarà un grande test per noi dal punto di vista della mentalità. Soprattutto, dobbiamo dare continuità ai risultati”.

Sugli avversari: “Sarà una partita tosta contro una squadra in salute con qualità importanti. Dobbiamo andare a Modena convinti e determinati. Bisoli è un allenatore molto esperto e che conosce la categoria. Le sue squadre sono organizzate e hanno ritmo. Hanno grinta come l’aveva lui da calciatori. Palumbo e non solo tra di loro, hanno elementi di qualità e di grande passo. Ma noi siamo la Sampdoria e dobbiamo andare a fare la nostra partita e fare per 100 minuti quello che ci serve per batterli”.

Le emozioni del derby: “Sono orgoglioso di quello fatto nel derby. Mi ha dato sensazioni forti e belle. Non solo per la vittoria ma perché mi ha dato ulteriore consapevolezza di ciò che può fare questa squadra”.

Un gruppo con tante scelte: “Voglio sempre essere messo in difficoltà da tutto il gruppo. Ho la consapevolezza di scegliere in una rosa dove c’è una sana competizione. Questa deve essere la nostra forza. Chi inizia e chi subentra si stima a vicenda”.

Errori difensivi e capacità di reagire: “L’errore può capitare anche se non dovrebbe. C’è stata una reazione da grande squadra. Non era facile andare sotto così in un derby. Abbiamo subito reagito per andare a vincere la partita. Ho detto ai ragazzi: ‘Adesso mi avete fatto vedere chi siete e vi siete un po’ fottuti da soli. Ora dovete giocare a quel livello lì e anche meglio’. Ho visto due giorni di grande lavoro”.

Tanti ballottaggi in vista del match contro i canarini: “Lato formazione è bello avere dubbi. Io faccio prove e poi la mattina decido e comunico la formazione poco prima di entrare negli spogliatoio. Su Pedrola ha caratteristiche diverse, non vedo l’ora di allenarlo. Borini si allena benissimo. Si è fatto trovare pronto e ha fatto un gran goal”.

Trasferta vietata ai tifosi per i disordini del derby, nonché partita di venerdì in casa contro la Juve Stabia a porte chiuse: “Dispiace per società, tifosi e squadra anche perché fuori casa il nostro pubblico ci dà una mano. Proveremo a caricarci traendo forza dal pubblico contro”.