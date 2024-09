Modena – Sampdoria LIVE (0-0): si riprende a giocare dopo un primo tempo equilibrato

MODENA 0 vs SAMPDORIA 0

Due cambi prima di scendere nuovamente in campo: nella Samp entra Kasami, nel Modena spazio per Caso.

Secondo Tempo

45+3′ Scade il primo tempo, parità tra Modena e Samp.

45+2′ Sfonda il Modena sulla destra con il cross di Duca a cercare Bozhanaj, anticipato però da Benedetti.

44′ Arriva l’opportunità migliore del match sul finire del primo tempo. Un rimpallo sul passaggio di Venuti permette a Coda di ricevere il pallone, il 9 lo sposta sulla sinistra e calcia in area, palla fuori.

42′ Pericolosissimo Tutino su questo calcio di punizione, reattivo Gagno che riesce a deviare in corner.

40′ In ritardo l’intervento di Duca su Yepes, ammonito il calciatore del Modena. Punizione dai 23 metri per la Samp.

38′ Cominciano ad allungarsi le due squadre, con il Modena che attende per attaccare in contropiede. E fino a questo momento, la Samp non è stata pulitissima dal punto di vista tecnico.

34′ Ancora in avanti la Sampdoria con il traversone di Venuti, Caldara intercetta e spedisce il pallone in out. Giro dalla bandierina per i blucerchiati.

29′ Tentativo di Tutino in rovesciata, risponde prontamente Gagno. Il 10 della Samp si trovava comunque in fuorigioco.

26′ Perde palla ingenuamente la Samp, spazio per Palumbo che riesce a calciare dal limite. Ottima, però, l’opposizione di Venuti che devia in angolo.

23′ Risponde il Modena con la disattenzione di Benedetti che regala il pallone a Santoro, poi il giocatore di Sottil è bravo a rimediare e a concedere il corner.

21′ Cresce ancora la Sampdoria, nuovamente alimentata da Ioannou. L’esterno crossa con il destro, colpisce di testa Benedetti ma il pallone termina abbondantemente sopra la traversa.

17′ Chance per i blucerchiati con la punizione laterale di Ioannou. Il mancino cipriota va direttamente al tiro, attento Gagno che riesce a deviare in corner.

13′ Primo pericolo causato dalla Samp: cross morbido di Tutino, anticipato Benedetti che avrebbe colpito a botta sicura.

10′ Altro giallo, ancora Palumbo fermato. Questa volta è stato Benedetti a commettere il fallo.

9′ Prima ammonizione della sfida: giallo per Yepes. Il centrocampista ha fatto fallo su Palumbo, per fermarne la ripartenza sulla fascia destra. Infatti, da quella parte la Samp sta facendo fatica.

5′ Entra l’ex Alessandro Riccio, l’anno scorso proprio al Modena. Primo cambio utilizzato da Sottil.

4′ A terra Romagnoli. Il difensore della Samp si accascia nei pressi della metà campo. Chiesto il cambio, dunque il numero 6 dovrà uscire.

2′ Prima avanzata del Modena con la discesa di Dellvalle sulla corsia di destra. Cross successivamente deviato da Bereszynski e raccolto da Silvestri.

Si parte! Comincia il confronto tra canarini e blucerchiati.

Primo tempo

Squadre che sono entrate in campo, pochi istanti e comincerà la sfida.

Torna la coppia d’attacco titolare nello scacchiere di Sottil, con Coda e Tutino insieme dal primo minuto. Cambiato anche il centrocampo rispetto a quello che mercoledì ha affrontato il Genoa, con Benedetti, Yepes e Bellemo che iniziano la sfida.

Quattro modifiche anche nel Modena, tra cui Duca al posto di Pedro Mendes. Quella del portoghese è un’assenza pesante: infortunatosi al ginocchio sinistro, aveva segnato due gol nelle ultime cinque gare.

Le formazioni ufficiali:

Modena: Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Magnino, Santoro; Palumbo, Bozhanaj, Duca; Abiuso. A disposizione di mister Bisoli: Sassi, Bagheria, Pergreffi, Cauz, Cotali, Beyuku, Oliva, Sarris, Caso, Zidouh.

Sampdoria: Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Benedetti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Coda, Tutino. A disposizione di mister Sottil: Vismara, Barreca, Depaoli, Giordano, Riccio, Veroli, Akinsanmiro, Kasami, Meulensteen, Vieira, La Gumina, Sekulov.

Il direttore di gara è Federico Dionisi (L’Aquila), supportato dagli assistenti Di Monte e Vigile. Al VAR Minelli e Paganessi.

Modena. La lanterna si è tinta di blucerchiato. E la sua luce può illuminare la stagione della Sampdoria. La squadra di Andrea Sottil ha vinto mercoledì il derby di Coppa Italia, potenzialmente una “sliding door” notevolissima. Spetta proprio alla Samp, sin da oggi, capitalizzare gli effetti emotivi del successo contro il Genoa e sfruttare l’onda di entusiasmo per risalire la classifica della Serie B. Insomma, battere il Modena oggi pomeriggio significherebbe dare continuità ad una necessaria “operazione rimonta” per andare in Serie A.

I canarini allenati da Pierpaolo Bisoli cercheranno di fermare il Doria, dopo aver ottenuto 8 punti nelle prime 6 partite. Reduce dal successo di settimana scorsa per 3-0 sulla Juve Stabia, il Modena vuole rimanere nel treno playoff di questa Serie B. Inoltre per gli emiliani la vittoria contro i blucerchiati manca dal 2004, quando le due squadre si affrontarono in Serie A.