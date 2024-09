Miglio Marino di Sturla: 80ª edizione rinviata a domenica 22 settembre

Genova. La Asd Sportiva Sturla comunica che, a causa delle avverse previsioni meteo marine previste sul Golfo di Genova per la giornata di domenica 8 settembre 2024, l’80ª edizione del miglio marino di Sturla e la 43ª edizione del piccolo miglio sono rimandate al giorno domenica 22 settembre 2024.

Il programma, il regolamento e gli orari di punzonatura e partenza gara rimangono gli stessi previsti originariamente. Il portale FIN delle iscrizioni verrà riaperto fino a lunedì 16 settembre, gli atleti/master già iscritti che non volessero partecipare potranno essere cancellati mentre altri atleti potranno aggiungersi per partecipare alla manifestazione. Le tasse gara verranno ricalcolate in base al nuovo numero di

partecipanti ed eventuali crediti verranno restituiti. Gli amatori potranno cancellare la propria iscrizione scrivendo una mail all’indirizzo migliomarino2024@sportivasturla.it e, se già versato, potranno chiedere il rimborso dell’iscrizione specificando un IBAN sul quale riceverlo. In caso di mancata comunicazione si considererà l’iscrizione confermata.