Genova. Giornata ampiamente soleggiata su tutta la regione specialmente al mattino, qualche nube in più nelle ore pomeridiane, con qualche velatura sparsa sul settore centrale ed isolati e innocui cumuli su Alpi Liguri e in zona Aveto-Trebbia.

Situazione: La saccatura che ci ha interessato nel weekend trasla gradualmente verso i Balcani, liberando il nord Italia dalle nubi e regalando quindi giornate soleggiate e miti, prima di un peggioramento atteso per la giornata di giovedì, quando una massa d’aria di matrice polare porterà instabilità unita ad un deciso calo della temperature regalando un assaggio, seppur breve, di stagione autunnale.

Venti: In prevalenza deboli al più moderati dai quadranti settentrionali; raffiche localmente forti specialmente in mattinata sul Golfo di Genova.

Mari: Al mattino in prevalenza mosso, localmente molto mosso a Levante, ma in scaduta nel corso della giornata.

Temperature: Generalmente stazionarie, in lieve calo le minime sul settore costiero orientale.

Costa: Min: +19/+25°C – Max: +25/+29°C

Interno: Min: +9/+18°C – Max: +19/+27°C