Genova. Venti settentrionali e temperature al di sotto della media a Genova e in Liguria caratterizzeranno il meteo di oggi e dei prossimi giorni, in concomitanza con il Salone Nautico.

Le previsioni del centro meteo Limet spiegano che la tempesta Boris in rapido depotenziamento nel suo spostamento verso Ovest, sarà parzialmente riassorbita dal flusso atlantico.

La “lacuna barica”, da essa creata sulla nostra penisola, veicolerà correnti più fresche da Est, causando un assestamento delle temperature al di sotto della media del periodo e una ventilazione dai quadranti settentrionali sostenuta.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 19 settembre, a Genova e in Liguria

Cielo e Fenomeni

nottata e prima mattinata con precipitazioni residue sul centro-levante della regione , maggiormente concentrate sui versanti padani occidentali e orientali e sullo Spezzino. A partire dalla tarda mattinata aperture dal ponente costiero, in estensione pomeridiana ai restanti settori costieri. Nuvolosità sparsa sui versanti padani fino a sera.

Venti

forti dai quadranti settentrionali, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mari

Stirati sotto costa sul centro-levante, molto mossi su Savonese occidentale, Imperiese e al largo.

Temperature

stazionarie le minime, in lieve aumento le massime, con valori al di sotto della media del periodo.

Costa: Min: +15/+19°C – Max: +20/+26°C

Interno: Min: +6/+11°C – Max: +14/+22°C

Le previsioni meteo per domani, venerdì 20 settembre

Cielo e Fenomeni

giornata con cieli poco nuvolosi o velati sul settore costiero. Nuvolosità sparsa e qualche locale pioviggine sui settori padani occidentali.

Venti

tesi dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti specialmente sul Mar Ligure e a ponente.

Mari

Stirato sotto costa, molto mosso a ponente e al largo.

Temperature

generalmente stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Il meteo di sabato 21 settembre

Giornata stabile con ventilazione settentrionale in leggero calo e temperature in leggera ripresa. Possibili piovaschi nell’entroterra del Tigullio nella seconda parte di giornata.