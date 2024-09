Genova. Quadro di netto peggioramento delle condizioni meteo su Liguria e Genova con rovesci temporaleschi intensi e forti raffiche di vento associate già dalle prime ore della notte.

Lento miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, giovedì 5 settembre

Cielo e Fenomeni

Già nelle prime ore della notte possibile formazione dei primi temporali sul Mar Ligure e sul Ponente, con maggiore coinvolgimento del settore costiero tra il Savonese ed il Genovesato. A seguire, nelle prime ore del mattino, il transito di un’intensa linea temporalesca interesserà dapprima il Ponente, per poi spostarsi piuttosto velocemente verso N-E, andando ad interessare gradualmente il resto della regione, in particolar modo il settore centrale ed il Tigullio; in questa fase saranno possibili forti raffiche di vento associate, e non si esclude la formazione di grandine di piccola dimensione.

Dalle ore centrali generale miglioramento sul ponente, tuttavia permarranno condizioni instabili specialmente sul centro-levante, con formazione di temporali dal settore centrale verso est.

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente nella notte, in convergenza sul Mar Ligure con uno scirocco teso che spirerà sul centro-levante. Raffiche fino a molto forti specialmente sul settore centrale: invitiamo nuovamente all’estrema attenzione per le raffiche improvvise associate ai temporali, che localmente potranno raggiungere i 100km/h

Mari

Mosso, localmente molto mosso.

Temperature

In deciso calo specialmente nei valori massimi.

Costa: Min: +18/+22°C – Max: +23/+25°C

Interno: Min: +11/+17°C – Max: +17/+23°C

Domani, venerdì 6 settembre

Nella notte ancora ultime precipitazioni in via di dissoluzione.

Deciso miglioramento rispetto alla giornata precedente, con il sole che farà capolino su tutta la regione accompagnato da qualche nube sparsa, più compatta nell’interno di Levante.

Meteo per la giornata di sabato 7 settembre

Giornata variabile con sole alternato a nubi e qualche rovescio sull’estremo ponente.

Nuovo peggioramento in serata.