Liguria. Una saccatura colma di aria polare in quota è in movimento verso l’Europa. La Liguria oggi sarà interessata da un debole richiamo meridionale responsabile dell’aumento della nuvolosità. Perciò nel corso della mattina, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sul centro-levante della regione. A metà giornata e nel primo pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio su tali zone. In serata cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo.

Venti al mattino deboli dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso in aumento a molto mosso dalla sera, specie a Levante. Temperature stazionarie le minime sulla costa: tra +19 e +23° C, nell’interno tra +8 e +17° C. Massime in lieve calo sulla costa tra +23 e +28° C, nell’interno tra +20 e +26° C.

Giovedì 12 settembre

Una burrasca forte di Libeccio al largo determina mare agitato, specie sui bacini di Levante. Venti forti da Nord sul settore centro-occidentale. Al mattino possibili rovesci a Levante, più asciutto altrove. Dal tardo pomeriggio possibili temporali in arrivo da nord tra savonese e genovese. Temperature in calo.

Venerdì 13 settembre

Venti forti dai quadranti settentrionali. Tempo in miglioramento. Temperature in calo soprattutto nei valori minimi.