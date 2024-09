Liguria. Giornata soleggiata quella di sabato 7 settembre per la Liguria, un temporaneo miglioramento rispetto ai giorni scorsi in attesa della nuova perturbazione intensa che interesserà la nostra regione nella giornata di domenica.

Mattinata e primo pomeriggio nel complesso soleggiati a parte qualche nube nelle zone interne e sul mare senza conseguenze. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centro-occidentale della regione, in serata non si esclude qualche rovescio tra il Voltrese, la Valle Stura e il gruppo del Beigua.

I venti sono deboli o moderati da nord a mattino, in rotazione a sud-est nel pomeriggio, il mare poco mosso, in aumento in serata. Previsto anche un lieve aumento delle temperature:

Costa: Min: +18/+21°C – Max: +25/+28°C

Interno: Min: +10/+16°C – Max: +20/+26°C

Una breve tregua, come detto, in attesa della forte perturbazione prevista sulla Liguria domenica. Già sabato sera sabato sera potremo assistere secondo Arpal a una convergenza sul mare associata allo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, mentre è ancora da delineare l’eventuale coinvolgimento della costa. Il Centro-Levante momentaneamente sembra la zona più coinvolta: possibile grandine anche di grosse dimensioni e raffiche di downburst – anche oltre i 150 km/h. Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare.