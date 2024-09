Genova. Le previsioni meteo per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni vedono un lieve peggioramento rispetto alle belle giornate che hanno caratterizzato il weekend appena concluso.

Settembre si chiude con una situazione discreta sulla Liguria e con un ritorno a temperature su valori medi stagionali tuttavia i modelli vedono un possibile peggioramento già dai primi giorni di questa settimana. Ecco le previsioni secondo il centro meteo Limet.

Il meteo di oggi a Genova e in Liguria

Oggi, lunedì 30 settembre, avremo cieli poco nuvolosi o velati ovunque sulla regione con un possibileparziale aumento della nuvolosità nelle ore della serata. Assenza di fenomeni di rilievo, non dovrebbero quindi manifestarsi piogge o temporali.

Venti

I venti soffieranno moderati da Nord al mattino sul Savonese mentre saranno in rotazione a regime di brezza dai quadranti meridionali a partire dalla tarda mattinata.

Mari

I mari saranno complessivamente poco mossi o al più localmente mossi su tutti i settori del golfo Ligure.

Temperature

Le temperature minime sono previste in generale aumento ma nell’entroterra scenderanno a una cifra un po’ ovunque. Le temperature massime saranno stazionarie con punte di 26 gradi nelle zone non esposte a vento.

Il meteo di domani, martedì 1 ottobre

Nel primo giorno di ottobre, secondo le previsioni del tempo degli esperti del centro meteo Limet, avremo nuvolosità in aumento sulla zona di Genova ma anche su tutta la Liguria con qualche possibile fenomeno piovoso sul Levante, più probabile nell’entroterra.

La situazione non è ancora di facile letture ma è possibile un ulteriore peggioramento a partire dalla tarda serata di martedì 1 ottobre.