Genova. Con settembre inizia l’autunno meteorologico ma l’avvio sarà ancora condizionato da una rimonta robusta dell’anticiclone tuttavia da domani, lunedì 2 settembre, un graduale indebolimento favorirà maggiori condizioni di variabilità e a tratti di instabilità: queste le previsioni del centro meteo Limet per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni.

Oggi, domenica 1 agosto, al mattino transito di velature sull’intero territorio regionale ma non mancheranno dei momenti completamente sereni. Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi interni, nel corso del pomeriggio rovesci o temporali associati su Alpi Liguri e Appennino orientale. Lungo la fascia costiera ancora transito di nubi medio-alte, anche consistenti. In serata maggiore nuvolosità sull’Imperiese.

Venti ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, nelle ore centrali del giorno temporanea rotazione dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili: saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interbo tra 12 e 35.

Domani, lunedì 2 settembre, ancora disagio fisiologico per caldo. Fin dal mattino molta nuvolosità sull’intera regione anche se non si escludono anche locali pioviggini. Nel corso del pomeriggio rovesci o temporali sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino, variabile e non si escludono dei piovaschi anche lungo la fascia costiera. Venti deboli o moderati settentrionali nelle prime ore, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Per martedì 3 settembre è prevista nuvolosità irregolare e qualche piovasco fin dal mattino, nella seconda parte di giornata consueta instabilità nelle zone interne. Temperature in lieve calo.