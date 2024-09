Liguria. Quella di oggi sarà, dal punto di vista meteo, una giornata di transizione in attesa del forte peggioramento che interesserà anche la Liguria nella giornata di giovedì.

Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nelle prime ore del mattino non esclude la formazione di un temporale al largo di Genova. Possibile che possa interessare almeno parzialmente la costa genovese e il Golfo Paradiso. Migliora comunque già dalla tarda mattinata. Altrove cielo sereno o al più velato.

Dalle ore centrali aumento dell’instabilità nell’interno, con formazione di temporali localmente forti specialmente su Alpi Liguri e valli Aveto-Trebbia. A partire dalla notte successiva arriveranno i primi temporali che interesseranno dapprima l’estremo Ponente e poi anche il settore centrale.

Venti tra moderati e tesi al mattino dai quadranti settentrionali, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona; nel pomeriggio si assisterà a un generale calo della ventilazione.

Mare mosso sull’imperiese, poco mosso il mare altrove.

Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +20 e +23° C, massime tra +28 e +31° C. Nell’interno minime tra +10 e +18° C, massime tra +22 e +29° C.

Giovedì 5 settembre

Attenzione ai venti forti dai quadranti meridionali. Possibili forti temporali a partire dal Ponente in estensione al resto della regione. Sin dalla notte forti temporali interesseranno dapprima l’estremo Ponente e relativo entroterra e successivamente si estenderanno anche verso il centro della regione. Al momento l’estremo Levante sembra meno interessato dai fenomeni (previsione da confermare).

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, mare mosso o a tratti molto mosso. Temperature

in generale e forte calo.

Venerdì 6 settembre

Netto miglioramento delle condizioni meteo, a parte residua instabilità pomeridiana nell’entroterra. Temperature in leggera risalita