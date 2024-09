Mercato di via del Campo, da sabato apre lo street food: inaugurazione con grande festa dalle 17 alle 20

Genova. Inaugura con una grande festa, sabato 14 settembre dalle 17 alle 20 lo Street Food del Mercato coperto di Via del Campo di Genova.

“Volevamo da tempo inserire una locanda che offrisse ricette contadine e rustiche utilizzando i prodotti presenti all’interno del mercato − spiega il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian − in questo modo i cittadini e i turisti potranno usufruire non solo del prodotto genuino della terra ligure, ma anche dei piatti sfiziosi che derivano dalla sua lavorazione, sempre all’interno della cornice di Via del Campo”.

“A gestire il punto Street Food troveremo gli amici dell’azienda agricola Gravanago, produttori di vino e gestori dell’omonimo Agriturismo − aggiunge Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova − da questo weekend in poi, la Locanda Contadina aprirà le sue porte dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 20.00”.

All’interno del punto Street Food sarà possibile acquistare pasti d’asporto o ritagliarsi una pausa tra i banchi del mercato. L’agriturismo Gravanago proporrà primi piatti, taglieri, fritti e finger food.

L’obiettivo è quello di offrire sia pranzi sia aperitivi in pieno stile agricolo, mettendo in luce le produzioni di Campagna Amica ai fini di far risaltare non solo i sapori del territorio, ma anche i produttori che ogni giorno lavorano la terra delle nostre valli, offrendo dunque una pausa gustosa e agricola.

Tutto pronto per sabato 14 settembre: via del Campo si veste a festa per una festa dedicata alla cittadinanza e con orario straordinario, fino alle 20. Street Food, musica, degustazioni e i produttori di Gravanago che cucineranno per tutti.