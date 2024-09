Mensile Amt gratuito per under 19, esauriti i 3800 coupon a disposizione

Genova. Esauriti nel giro di pochi i giorni i coupon che davano la possibilità agli under 19 di ottenere un abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico.

L’iniziativa, collocata nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, è stata resa possibile grazie al progetto PRINCE (Premialità e Incentivi per il Cambiamento Modale) con il quale AMT e Comune di Genova hanno promosso l’iniziativa “Entra in squadra” rivolta ai giovani under 19.

La promozione, disponibile fino a esaurimento fondi, si è chiusa questa mattina. In tutto i coupon che sono stati rilasciati per ottenere il mensile gratuito sono stati 2.122, di cui 442 a minori di 19 anni che richiedevano per la prima volta il CityPass AMT (che avevano la prelazione potendo richiedere il coupon dal 29 agosto al 4 settembre) e 1.680 agli under 19 che hanno fatto la richiesta dal 5 settembre e già titolari di CityPass.

“Il plafond è stato esaurito in pochissimi giorni, segno di un grande interesse manifestato dagli under 19 verso il nostro trasporto pubblico e, più in generale, verso una forma di mobilità urbana condivisa ed ecosostenibile – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – L’abbonamento mensile gratuito per gli under 19, inserito nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si aggiunge alle tante altre agevolazioni pensate insieme ad AMT per avvicinare i nostri ragazzi al TPL. Invito già da oggi la cittadinanza, e non solo i più giovani, a prepararsi a partecipare alle tante azioni che, tra il 16 e il 22 settembre, metteremo in campo insieme a scuole, associazioni e aziende del territorio per costruire insieme una nuova cultura della mobilità”

“Le tante iniziative che portiamo avanti con l’Amministrazione per promuovere il trasporto pubblico mostrano un crescente interesse da parte dei giovani. Anche questa nuova iniziativa, che segue di poco il rilancio dell’accordo con l’Università per la gratuità delle matricole, è stata un successo. In pochi giorni sono stati richiesti tutti i coupon disponibili – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente AMT – La convenienza degli abbonamenti che abbiamo lanciato a gennaio e le tante promozioni che proponiamo rendono sempre più accessibile la mobilità pubblica: tutto questo contribuisce alla realizzazione del più ampio progetto di sostenibilità degli spostamenti quotidiani che condividiamo con gli enti”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto PRINCE, co-finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro, con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico tra i giovani e promuovere una mobilità sempre più sostenibile nella città metropolitana di Genova.

La promozione è stata attivata nel momento di ripresa deIle attività scolastiche e nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – EMW che si svolge annualmente dal 16 al 22 settembre il cui focus theme 2024 è La condivisione dello spazio pubblico: l’uso del mezzo pubblico collettivo contribuisce a ridurre la congestione stradale, la dipendenza dalle automobili e lo spazio necessario per il parcheggio dei mezzi di trasporto individuali, inserendosi negli interventi di riqualificazione urbana, di rivitalizzazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, di riduzione delle fonti di inquinamento, di aumento della sicurezza stradale con maggiore rispetto verso i soggetti più vulnerabili.