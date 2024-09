Bucci “l’Americano”, dagli esordi in politica all’ultimo colpo di scena: chi è il sindaco Doge

Genova. Trattandosi di “Bucci l’Americano” in molti non hanno potuto non notare che l’annuncio della candidatura come presidente della Regione Liguria è caduto proprio l’11 settembre. “Ho un contratto coi genovesi per stare qui fino a giugno 2027 e questa promessa, questo debito coi genovesi voglio mantenerlo fino a giugno 2027”, diceva Marco Bucci il 14 maggio 2024, una settimana dopo il deflagrare dell’inchiesta che ha poi portato alle dimissioni di Toti. E mentre dal centrosinistra già si invocano le dimissioni la destra fa quadrato attorno al sindaco e chiarisce che la candidatura non è un tradimento ma un atto d’amore. Tenuto conto (anche) delle sue condizioni di salute.

Compirà 65 anni il 31 ottobre, Marco Bucci, sindaco di Genova e, da questa mattina, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria. L’ufficialità è arrivata con una nota congiunta dei leader di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

Sposato, due figli, diplomato al liceo classico D’Oria e laureato in Chimica farmaceutica all’Università di Genova. Bucci “l’americano”, dicevamo, per via degli anni da manager d’azienda negli Stati Uniti. Le esperienze in società come Kodak, Ferrania, Carestream Health, per poi diventare amministratore delegato di Liguria Digitale, l’azienda informatica della Regione Liguria, dal 2015 al 2017.

E durante questa fase che, sconosciuto a gran parte dei genovesi, viene scelto dal centrodestra come candidato sindaco di Genova contro Gianni Crivello. Spinto soprattutto dalla Lega e da Giovanni Toti, vince al ballottaggio, il 25 giugno 2017, con il 55,2% delle preferenze diventando il primo sindaco di centrodestra a Genova dal secondo dopoguerra. La vittoria è accompagnata da una sorta di “marcia su Tursi”, il cui atrio viene fasciato da una gigantesca bandiera tricolore.

Poco più di un anno di amministrazione e Marco Bucci si trova di fronte a una tragedia come il crollo di Ponte Morandi. Il 4 ottobre 2018, due mesi dopo il crollo, il governo Conte I lo nomina commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul torrente Polcevera. Il nuovo viadotto San Giorgio sarà inaugurato il 3 agosto 2020.

Bucci viene ricandidato nel 2022 e viene eletto al primo turno (55,49%) contro il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo. Marco Bucci è anche sindaco della Città metropolitana di Genova nonché, dal settembre 2023, commissario per la realizzazione della nuova diga foranea del porto. La nuova diga, così come altre infrastrutture legate al porto, sono al centro della maxi inchiesta della procura di Genova che ha portato all’arresto, tra gli altri, dell’ex governatore ligure Giovanni Toti, dell’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini e dell’imprenditore Aldo Spinelli. Marco Bucci compare più volte nelle intercettazioni ma a oggi non risulta indagato.

Bucci il “velista” – la passione che lo porta a volere a Genova il Grand finale della Ocean Race – ma anche Bucci il “boy scout”, come spesso ha ricordato. Bucci “l’alpinista”, un immaginario, quello della montagna, che sfrutta spesso per interpretare le situazioni avverse. Bucci “u cria” – l’uomo che urla -, come sanno bene i dipendenti e i collaboratori. Ma anche Bucci “veda un po’ lei”, frase simbolo di altre uscite spiritose, contraltare di quegli altri modi decisamente burberi.

A giugno 2024, nelle stesse turbolente settimane dell’inchiesta, il sindaco di Genova viene operato per la rimozione di una neoplasia cutanea con metastasi ai linfonodi. Nei giorni successivi parlerà apertamente della sua malattia. La settimana prima di accettare la candidatura alla presidenza della Regione Liguria pubblica sui social un’immagine che lo ritrae sdraiato a fianco di un macchinario per la radioterapia e dice di aver completato un ciclo di 30 sedute.