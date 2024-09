Marassi, ancora un guasto alla rete idrica: esplode tubo in via del Piano, strada allagata

Genova. Ancora guasti alla rete idrica cittadina. Lunedì mattina un tubo è esploso in via del Piano, a Marassi, con conseguente strada allagata e interruzione del servizio nelle abitazioni della zona.

Il guasto si è verificato all’angolo con via Tortosa. Sul posto sono intervenuti i tecnici Iren per l’allestimento del cantiere e la riparazione del guasto, oltre alla polizia locale per regolare il traffico.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo guasto al sistema idrico cittadino, in particolare nella zona di Marassi. Il più grave si era verificato lo scorso 20 agosto nel tunnel che collega corso Sardegna a via Tolemaide, un tubo tra i più grandi, con diametro di 500 mm, e anche uno dei principali alimentato direttamente dal Brugneto. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre un altro guasto, sempre in corso Sardegna, il 10 settembre è successo in via Macaggi, il 4 settembre in via Isonzo, dove erano tra l’altro in corso lavori per la sostituzione di una conduttura che perdeva.

I tecnici Iren avevano spiegato a Genova24 che i guasti sono da imputare a diversi fattori. Da un lato “l’anzianità” della rete, dall’altro i danneggiamenti spesso provocati dalla posa di altri sottoservizi – come per esempio gli scavi per la fibra – cui si aggiungono le “aumentate sollecitazioni provocate dal traffico”.