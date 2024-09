Marassi, detenuto condannato per associazione mafiosa aggredisce infermiera

Genova. Un detenuto nel carcere di Marassi, a Genova, condannato per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e omicidio – con fine pena nel 2052 – ha aggredito l’infermiera di turno tentando di colpirla con un’arma rudimentale.

L’aggressione è stata bloccata dagli agenti della polizia penitenziaria, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno disarmato. “Una tragedia sfiorata ed evitata dall’immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria – dice Fabio Pagani, segretario della Uilpa – ormai nelle carceri si assiste a veri e propri episodi di violenza”.

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà all’infermiera aggredita, che è rimasta scossa e impaurita dopo il grave episodio – aggiunge – non è stato possibile isolare il detenuto in via precauzionale per il mancato nulla osta del medico, sembrerebbe che sia soggetto psichiatrico, attendendo in mattinata la relazione dello specialista”.

Il sindacato richiama l’attenzione dei vertici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria affinché esaminino con attenzione quanto sta avvenendo in Liguria e Genova e prendano in seria considerazione l’opportunità d’intervenire direttamente “non solo per rafforzare gli organici, ma anche e non per ultimo per imprimere una necessaria svolta nella gestione regionale”, conclude Pagani.