Manutenzioni, il Comune di Genova: “Ripulite 50mila caditoie grazie al nuovo servizio di drenaggio urbano”

Genova. Circa 50mila caditoie stradali delle oltre 90mila presenti sul territorio ripulite nel quadro del nuovo servizio di drenaggio urbano e inserite nel nuovo portale di georeferenziazione consultabile sul sito del Comune di Genova. L’obiettivo? Arrivare, a regime, alla pulizia di ciascuna caditoia almeno una volta l’anno, con priorità alle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico e in prossimità dei principali servizi pubblici.

Ha già prodotto i primi importanti risultati il nuovo servizio di pulizia delle caditoie, fortemente voluto dal Comune di Genova e affidato nel 2023 a due differenti imprese attraverso i lotti 1 – Ponente (Municipi VII Ponente, VI Medio Ponente, V Val Polcevera, II Centro Ovest) e 2 – Levante (Municipi I Centro Est, III Bassa Val Bisagno, IV Media Val Bisagno, VIII Medio Levante e IX Levante).

Il lotto 1 – Ponente è eseguito dalla ditta Pellegrini Escavazioni, il lotto 2 – Levante da un raggruppamento di imprese rappresentato dalla ditta Ricupoil. Ai due lotti se ne aggiunge un terzo, in gestione alla Protezione Civile e di “pronto intervento” in caso di particolari situazioni di emergenza su tutto il territorio comunale.

L’appalto, in Accordo Quadro, con una durata quadriennale (2023-2026) per un valore di poco più di 7 milioni di euro e partito ufficialmente nell’agosto 2023, ha voluto da subito rendere più efficiente e capillare il servizio di pulizia delle caditoie, con l’importante supporto digitale offerto dal nuovo portale di georeferenziazione che consente di monitorare in tempo reale lo stato di manutenzione di ciascuna caditoia.

Nel primo anno di operatività del nuovo appalto, le imprese incaricate del servizio hanno effettuato circa 50mila interventi di pulizia. Una volta a regime il nuovo sistema consentirà di ripulire tutte le oltre 90mila caditoie cittadine almeno una volta l’anno, dando la priorità alle zone più facilmente allagabili ed esondabili e, più in generale, nei pressi di luoghi sensibili quali scuole, ospedali, ambulatori etc.

«La gestione delle acque meteoriche è sempre stato per Genova un problema molto sentito da cittadini e imprese per i danni non solo economici che queste causano ogniqualvolta si verificano precipitazioni abbondanti – sottolinea l’assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente – Alla luce dei cambiamenti climatici in atto, è stato ancora più importante da parte della nostra Amministrazione decidere di adottare un nuovo sistema di pulizia delle caditoie basato sul doppio principio della prevenzione e della trasparenza. Infatti, se da un lato la pulizia più regolare di tombini e condutture consentirà di ridurre gli allagamenti, dall’altro i cittadini genovesi potranno contribuire a rendere più efficiente il servizio attraverso le segnalazioni e monitorando lo stato di ciascuna caditoia con un semplice clic sul geoportale consultabile sul sito del Comune di Genova, dove potranno conoscere anche la programmazione mensile degli interventi: un mix di strumenti digitali – conclude l’assessore – progettati per costruire insieme una città più sicura e resiliente».