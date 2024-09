Maltempo in arrivo sulla Liguria, avviso di Arpal: “Marcato peggioramento”

Genova. E’ atteso un peggioramento dello scenario meteo sulla Liguria già a partire dalla sera di domani, martedì 1 ottobre, con una bassa probabilità di temporali forti sul centro-levante.

Lo annuncia Arpal, centro meteo idrologico di protezione civile regionale, che ha anche emesso un avviso per possibili temporali forti. Non si tratta di un’allerta ma non è escluso che la situazione possa mutare nelle prossime ore.

“Dalle ore notturne i fenomeni si intensificheranno con un’alta probabilità di temporali forti sempre sul centro-levante, con precipitazioni di forte intensità e cumulate elevate specie sul levante e parte orientale del centro della regione”, si legge nella nota di Arpal.

Sono quindi possibili – come si legge nel bollettino di vigilanza – allagamenti localizzati a causa delle reti idriche o dei rivi che potrebbero non ricevere abbastanza. Possibili anche danni puntuali per isolate raffiche di vento, fulmini e locali smottamenti.

I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da Sud-Ovest e mare molto mosso, fino a localmente agitato sulle coste del genovese e dello spezzino.