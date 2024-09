Maltempo, l’allerta gialla fino alle 18: danni nel ponente, ancora possibili temporali a Genova

Liguria. Arpal, centro meteo idrologico di protezione civile regionale, ha confermato la chiusura dell’allerta arancione alle 13 di oggi, giovedì 5 settembre. Segue allerta gialla fino alle 18 su tutta la Liguria.

La perturbazione che ha interessato la scorsa notte la Liguria ha lasciato precipitazioni molto forti con quantitativi fino a elevati in particolare sul savonese, dove si sono registrati i danni maggiori, con intensità oraria di 95.8 mm ad Albenga – Isolabella (176 mm in 6 ore), 79.4 mm ad Ellera – Foglietto (107.4 mm in 6 ore) e 65.6 mm/h a Calizzano (100.8 mm in 6 ore).

I fenomeni sono stati accompagnati da intense fulminazioni e raffiche di vento associate agli scrosci più intensi. Le forti precipitazioni, localmente molto intense, hanno portato a risposte idrologiche non rilevanti e contenute nell’alveo dei corsi d’acqua medio-grandi. Si sono verificate nell’albenganese esondazioni di piccoli rii, con allagamenti localizzati di campi e sedi stradali, con momentanea interruzione della viabilità.

Nel pomeriggio saranno ancora possibili residui fenomeni temporaleschi dovuti a instabilità post frontale in attenuazione durante la prossima nottata. In occasione di tali temporali saranno ancora possibili precipitazioni localmente intense, possibili colpi di vento, grandine di piccole dimensioni e allagamenti. Nuova perturbazione attesa poi per domenica e lunedì.

In mattinata c’è stata la riapertura dell’autostrada A10, con l’istituzione di uno scambio di carreggiata dopo il casello di Imperia Est in direzione Francia e poi il ritorno al traffico regolare.

Riattivata in mattinata anche la linea ferroviaria tra Finale Ligure e Loano. ma permangono rallentamenti, cancellazioni e ritardi.

Permane fino alle 13 l’allerta meteo di livello arancione sul ponente e sul centro della regione, dove poi scatterà l’allerta gialla fino alle 15. Allerta Gialla fino alle 15 anche sul levante ligure

A GENOVA E’ IL VENTO A FARE PAURA: DANNI E ALBERI CADUTI

Il vento forte, anzi fortissimo, era previsto ed è arrivato, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, provocando già non pochi problemi in diversi quartieri di Genova: decine di interventi tengono impegnati i vigili del fuoco da prima dell’alba di oggi, giovedì 5 settembre.

Alberi caduti – tra le segnalazioni, via Geminiano, a Bolzaneto, in via Bernabò Brea ad Albaro e in via Malaspina a Cornigliano – gazebo volati dai terrazzi, tettoie e cartelli pericolanti un po’ in tutta la città con raffiche durate pochi minuti ma molto intense.

Attenzione anche sulla strada statale Aurelia che è stata chiusa all’altezza della galleria del Pizzo, tra Genova e Arenzano, come da prassi in caso di situazioni meteo critiche per il versante franoso a rischio.

Dopo il vento – che ha fatto segnare un valore di 157 km/h al rilevatore di Fontana Fresca di Sori – la pioggia, forte ma al momento non straordinaria in rapido passaggio verso il Tigullio e il Levante.

Il maltempo ha portato – una nota positiva forse – anche il tanto atteso abbassamento delle temperature, scese di 5-8 gradi in poche ore.

GRADUALE RIPRESA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA GENOVA VENTIMIGLIA

È in graduale ripresa, dalle ore 9.05, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Ventimiglia tra le stazioni di Alassio e Finale Ligure bloccata da prima dell’alba a causa del maltempo. Lo comunicano le Ferrovie.

È terminato l’intervento dei tecnici di Rfi di ripristino dei danni di circa 120 metri di linea di alimentazione elettrica causati da materiale di provenienza esterna alla ferrovia portati dal forte vento sulla sede ferroviaria.

I treni hanno subito rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. Nel periodo dell’interruzione è stato attivato un servizio bus spola nel tratto interrotto.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE E I PROSSIMI GIORNI

Secondo il centro meteo Limet avremo un rapido spostamento della perturbazione verso levante ma sono possibili in giornata ancora episodi di instabilità. Una tregua fino a sabato sera quando è atteso l’approssimarsi di una nuova ondata di maltempo: qui le previsioni nel dettaglio.