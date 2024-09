Maltempo, Arpal posticipa alle 21 la chiusura dell’allerta sul levante della Liguria

Liguria. Il centro meteo di protezione civile regionale, Arpal, conferma la chiusura dell’allerta gialla alle 18 di oggi, lunedì 23 settembre, su Genova, sul centro, sul ponente e sui versanti padani di ponente mentre posticipa alle 21 la chiusura dell’allerta gialla sul levante e sui versanti padani di levante della Liguria.

“Sul levante della regione – settori C e E – la coda della perturbazione potrebbe protrarsi sino alla serata odierna con qualche fenomeno anche persistente”, spiegano da Arpal.

Per domani prevista ancora una bassa probabilità di temporali forti sul genovesato e sul levante e un rinforzo dei venti su estremo ponente ed estremo levante. Il mare permarrà agitato su tutta la regione.

“Fino a questo momento – spiegano da Arpal – la parte più attiva del passaggio perturbato ha interessato il settore centrale, con le piogge più intense in provincia di Savona (a Sanda, nel comune di Celle, 41.6mm/1h e 72.4mm/3h); proprio sul centro dovrebbe instaurarsi la convergenza fra venti opposti, che rischia di bloccare per più tempo sullo stesso luogo le precipitazioni”.

Primi allagamenti tra corso Europa e l’elicoidale: gli aggiornamenti

A Genova dopo le 11.30 è iniziato a piovere molto intensamente, e i primi problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno all’ora di pranzo: in corso Europa allagata la corsia in direzione levante all’altezza dell’Ac Hotel, allagato anche il “solito” sottopasso di via Degola, a Sampiedarena, e il tratto di strada del ponte elicoidale, in direzione casello di Ovest, all’altezza di Sarni.

Intorno all’ora di pranzo qualche problema anche sulle alture di Sestri Ponente, in via Rollino, con il personale del canile che ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per far defluire l’acqua.

La perturbazione in arrivo da Ovest questa mattina ha provocato pesanti danni nella vicina Costa Azzurra con allagamenti di località come Cannes e Antibes.