Maltempo, Arpal mette in guardia: “Sulla Liguria possibili fenomeni estremi da sabato sera”

Genova. Tantissima energia in gioco, elevata incertezza sul posizionamento, estrema localizzazione e rapidità di spostamento: sono questi gli elementi che sembrano caratterizzare il passaggio perturbato di domenica che interesserà la Liguria. È quanto riferiscono i previsori di Arpal che oggi hanno emesso un nuovo bollettino di vigilanza che contempla alta probabilità di temporali forti su tutta la regione per la giornata dell’8 settembre, come anticipato ieri dopo la prima ondata di maltempo che ha colpito in particolare il Savonese occidentale.

La fase più intensa potrebbe essere anticipata sabato sera da una convergenza sul mare associata allo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, ancora da delineare l’eventuale coinvolgimento della costa. Il Centro-Levante momentaneamente sembra la zona più coinvolta: possibile grandine anche di grosse dimensioni e raffiche di downburst – anche oltre i 150 km/h. Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare.

I modelli ad alta risoluzione saranno consultabili domani mattina. “Fino ad allora – spiega Arpal – bisogna essere consapevoli che da sabato sera potremo dover fronteggiare sulla Liguria fenomeni estremi“. Indispensabile seguire l’aggiornamento di domani mattina e stare attenti da sabato sera consultando il sito omirl.regione.liguria.it e l’app meteo3r, strumenti per consultare in tempo reale i dati misurati.

Le previsioni meteo per la Liguria

Venerdì 6 settembre. Possibili residui fenomeni di debole o al più moderata intensità sui settori di Centro-Levante.

Sabato 7 settembre. Bassa probabilità di temporali forti su Centro, Levante ed entroterra orientale in formazione sul Mar Ligure e in successivo spostamento verso i settori costieri, con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali e rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti moderati da est-nord-est sui settori costieri del Ponente, con raffiche fino a 40- 50 km/h nel corso della giornata

Domenica 8 settembre. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree di allertamento, per il transito di una struttura ciclonica nel corso della giornata, con quantità di precipitazioni elevate su Tigullio e Spezzino e significative altrove, intensità forti sul Levante e moderate su Centro ed entroterra orientale. Possibili locali grandinate e forti raffiche di vento annesse ai temporali, più probabili sul Levante nel pomeriggio-sera.