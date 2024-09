Lunedì elezione delegati del fondo pensione Byblos. Fistel Cisl: “Uno strumento importante per i lavoratori”

Genova. Byblos è il fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, della carta e del cartone, cartotecniche, trasformatrici e per i lavoratori delle imprese del cinema e dello spettacolo. Byblos è un’associazione senza scopo di lucro istituito con lo scopo esclusivo di garantire ai lavoratori associati una pensione complementare.

“L’andamento della gestione finanziaria del 2023 ha dimostrato la capacità di rapido recupero del Fondo Byblos anche in un contesto, difficile, definito di multi-crisi”, spiega la Fistel Cisl che annuncia il rinnovo dell’assemblea dei delegato con le elezioni in programma dalle ore 9 del 16 settembre alle ore 13 del 19 settembre nei posti di lavoro.

“La resilienza mostrata negli ultimi anni dai fondi pensione negoziali, come Fondo Byblos, dimostra che affidare il proprio risparmio previdenziale a questi soggetti, mantenendo ben saldo l’orizzonte temporale lungo tipico di questa forma di investimento, significa godere di un supporto concreto per costruire il proprio futuro anche in contesti finanziariamente molto complessi”, conclude il sindacato.