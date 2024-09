Lunedì 30 settembre a Genova al via il Career Day di Orientamenti

Genova. 150 aziende partecipanti e 2434 posti di lavoro a disposizione, a fronte di 132 aziende e 1800 posizioni offerte nel 2023. Sono i numeri dell’edizione 2024 del Career Day di Orientamenti in programma da lunedì, 30 settembre, a venerdì, 4 ottobre, al palazzo della Borsa di Genova.

Cinque giorni di scambio tra domanda e offerta di lavoro con imprese da tutta la regione Liguria, dal resto d’Italia, dall’Europa con la partecipazione della rete europea dei centri per l’impiego Eures (Germania, Polonia, Svezia e Austria) e, per la prima volta in assoluto, dal Canada con 140 posizioni disponibili in Quebec.

L’evento, organizzato dalla Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) con la collaborazione di Camera di Commercio di Genova, Camera Commercio Riviere di Liguria e Università di Genova, è ormai inserito, di diritto, tra i più importanti di questo genere a livello nazionale.

“Un’occasione unica, gratuita, semplice ed efficace per migliaia di liguri, giovani e meno giovani, desiderosi di trovare lavoro, ma anche per 150 aziende alla ricerca di personale qualificato – dice l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola – nel 2023 abbiamo scelto di scindere il Career Day dal grande festival di novembre e abbiamo ottenuto un risultato superiore a ogni più rosea aspettativa che, quest’anno, abbiamo già ulteriormente incrementato”.

“I numeri – continua – sono destinati a crescere ancora, ora ci aspettiamo un afflusso importante di persone, da Ventimiglia a Sarzana e non solo, pronte a cogliere quest’opportunità offerta da Orientamenti con cui Regione Liguria ha creato un contenitore in grado di accompagnare 365 giorni all’anno i nostri giovani e le loro famiglie, dalla scelta delle scuole fino all’ingresso nel mondo del lavoro”.

L’accesso alla manifestazione sarà dalle 9.30 alle 17. Anche quest’anno le varie posizioni aperte sono, preventivamente, pubblicate sul sito di Orientamenti in modo da aiutare i partecipanti a programmare i propri colloqui.

Per partecipare è necessario registrarsi e scaricare il ticket a questo link.