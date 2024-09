Listeria nell’insalata in busta, richiamati lotti in tutta Italia: ecco i marchi coinvolti

Numerosi lotti di insalata iceberg, venduti anche nei supermercati genovesi, sono stati richiamati dal produttore a causa del rischio microbiologico dovuto alla presenza del batterio Listeria Monocytogenes. È quanto emerge dagli avvisi pubblicati ieri sul sito del ministero della Salute. L’elenco completo si trova qui.

La procedura è partita da un solo produttore, l’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola, con sede nello lo stabilimento di Bellizzi (Salerno). Ma le buste di insalata incriminate sono vendute sotto 19 marchi diversi: Foglia verde Eurospin, Alifresh, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Il Castello, Il mio Orto di Eurofresh, Latte Francia, Selex, Mi mordi, Natura è (Penny Market), Ortofresco Pulito, Ortoromi, Polenghi, Sigma, Tornese, Torre in Pietra, Tres Bon, Vivinatura

L’azienda ha invitato a “restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato“. Come spiega in una nota il produttore, il batterio Listeria è stato rilevato durante “normali controlli di routine”. E ha aggiunto: “Dalle successive verifiche di approfondimento l’indagine si è ridotta a due sole linee di produzione, ragion per cui l’azienda, che da sempre fonda le sue radici su qualità e trasparenza, ha provveduto in via cautelativa e precauzionale all‘attivazione della procedura di richiamo dei soli lotti coinvolti. In attesa della chiusura dell’iter delle autorità, l’azienda rassicura che tutte le referenze lavorate nelle altre linee di produzione della business unit di Salerno sono da ritenersi conformi alla normativa vigente“.

La listeriosi, ovvero la malattia causata da batterio listeria, si presenta in genere come gastroenterite nel giro di poche ore dall’ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. vigente”.