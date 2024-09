Lilli Lauro dice addio alla Lista Toti, la nuova coordinatrice genovese è Jessica Nicolini

Genova. Lilli Lauro, coordinatrice provinciale genovese e consigliere regionale della Lista Toti, ha comunicato oggi “l’intenzione di non proseguire per decisione personale la propria esperienza con la compagine arancione”. Una mossa che era nell’aria da tempo, accompagnata però da un’altra novità.

La Lista Toti infatti, ringraziando Lauro e facendole i migliori auguri per il futuro, “informa che il ruolo di coordinatrice provinciale è stato affidato a Jessica Nicolini, giornalista, già portavoce del presidente Toti, nella quale è riposta la massima stima e fiducia, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che ci aspettano”.

Da mesi Lilli Lauro era in rotta coi totiani. E, anche se manca l’ufficialità, è praticamente certo che troverà una nuova casa in Fratelli d’Italia. Per lei, che ha già diffuso i manifesti elettorali senza indicare lo schieramento, è in cassaforte una candidatura al Consiglio regionale che potrebbe mettere in difficoltà i militanti storici del partito di Giorgia Meloni.

Sorprende fino a un certo punto la scelta di Jessica Nicolini per il coordinamento provinciale. Per nove anni portavoce di Toti, e per un periodo anche capo ufficio stampa della Regione, negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di coordinatrice delle politiche culturali dell’ente. È stata la donna politicamente più vicina all’ex governatore e lo ha seguito fedelmente anche nelle ultime settimane dopo la liberazione dagli arresti domiciliari.

Appare scontata a questo punto una sua candidatura nella lista civica a supporto del candidato presidente, sempre che la scelta ricada su un profilo al di fuori dei partiti come Ilaria Cavo o Pietro Piciocchi. Altrimenti i totiani sarebbero intenzionati comunque a portare avanti l’esperienza di questi nove anni con una formazione autonoma all’interno del centrodestra. Che potrebbe chiamarsi in entrambi i casi Avanti Liguria, anche se il nome è ancora un’idea.

Anche Jessica Nicolini è stata intercettata nell’inchiesta della Procura di Genova, ma non mai stata indagata. Accertamenti sono stati disposti tuttavia dalla guardia di finanza sui rimborsi erogati dalla Regione a lei e agli altri membri dello staff. I pm avevano chiesto di acquisire tutti i mandati di pagamento e i relativi giustificativi “per la compiuta ricostruzione dei fatti per cui si indaga“, ovvero la presunta corruzione, e “per individuare le modalità attraverso le quali venivano quantificati e operati i rimborsi spese nei confronti degli appartenenti allo staff”. Materiale che in futuro potrebbe trasmesso alla Corte dei conti per valutare un eventuale danno erariale.