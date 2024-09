Liguria in allerta gialla per temporali, nella vicina Costa Azzurra tempesta e allagamenti

Liguria. E’ scattata alle 6 di questa mattina e proseguirà fino alle 18 di oggi, lunedì 23 settembre, l’allerta meteo gialla diramata da Arpal per temporali su tutta la Liguria.

Il peggioramento atteso sulla nostra Regione è già realtà nel ponente e nelle prossime ore interesserà in maniera decisa anche Genova e provincia.

A determinare le condizioni meteo che hanno portato il centro meteo di protezione civile a diramare l’allerta una perturbazione in arrivo dal Golfo del Leone, davanti alla Francia, che all’alba di oggi ha colpito in maniera molto violenta la Costa Azzurra.

Allagamenti e strade come fiumi in alcune località del dipartimento di Nizza e Cannes, nella città del festival e ad Antibes, in particolare. Impressionanti in tal senso i video pubblicati da Météo Côte D’Azur – En Direct.

Per la Cote d’Azur, stamani, era stata stabilita l’allerta gialla: il sistema di allertamento prevede quattro colori, dove il verde e il giallo indicano situazioni di criticità non straordinarie.

Tornano in Liguria, attenzione per l’alta probabilità di temporali forti e organizzati, fenomeni più persistenti in mare in estensione tra la tarda mattina e il primo pomeriggio.

Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare e rispetto all’intensità registrata in Francia la perturbazione dovrebbe indebolirsi e sfaldarsi con il passare delle ore.