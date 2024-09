Liguria, 12enne va in cerca di funghi e trova un proiettile della Seconda guerra mondiale

Celle Ligure. Era nel bosco per raccogliere funghi, ma ha trovato invece un proiettile di artiglieria della Seconda guerra mondiale. Protagonista Elia Sirombra, un ragazzino di 12 anni, sulle alture di Celle Ligure, ai Ferrari.

Non c’è scuola, e con il papà si va a funghi. Ma nei boschi sopra ai Ferrari, il sole illumina qualcosa di strano. Nello scolo dell’acqua, ecco spuntare un proiettile di artiglieria del secondo conflitto mondiale: circa 50 centimetri di lunghezza per un diametro intorno ai 15.

Stupore e immediata telefonata alle forze dell’ordine che si sono subito attivate per raggiungere il luogo, provvedere alle operazioni del caso e alla messa in sicurezza dell’ordigno. Niente porcini, per questa volta.

Ma, nonostante il ritrovamento a sorpresa, nel cestino qualcosa è finito: qualche mazza di tamburo e, sicuramente, una storia tutta da raccontare, domattina a scuola.