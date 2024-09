“Lighting for Genoa”, vince il primo premio agli awards sulle luci urbane

Genova, 17 set. – Il Comune di Genova ha vinto il primo premio ai LUCI Cities & Lighting Awards 2024, il concorso internazionale promosso dall’associazione LUCI e indirizzato alle città di tutto il mondo capaci di promuovere progetti di illuminazione urbana in grado di generare effetti positivi sullo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

I giudici dell’edizione 2024 dei Cities & Lighting Awards – focalizzata su sostenibilità e qualità della vita, nel solco dei valori della LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting – hanno incoronato “Lighting for Genoa”, il progetto ideato e coordinato da Condiviso.coop di Genova, e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha colorato e impreziosito con scenografie luminose 9 piazze del centro storico cittadino.

Piazza Don Gallo, piazza Inferiore del Roso, salita alla Torre degli Embriaci, piazza Stella, piazza della Lepre, piazzetta Cambiaso, piazza Valoria, piazza San Pancrazio e piazza San Marcellino le aree del centro storico protagoniste del progetto che, riqualificando alcune zone strategiche dei “caruggi”, ne ha valorizzato percorsi ed emergenze culturali, incrementandone la sicurezza percepita.

Il Premio sarà consegnato al Comune di Genova in occasione del Lyon Light Festival Forum, in programma a Lione il 5 e 6 dicembre 2024.

«L’attenzione all’ambiente data da questo progetto è stata una delle chiavi che hanno pesato sulla decisione finale della giuria di assegnare il primo premio al Comune di Genova – sottolinea l’assessore all’Ambiente – Infatti, tutte le installazioni del progetto “Lighting for Genoa” sono state realizzate con impianti a basso consumo energetico, coniugando così arte e sostenibilità. Condividiamo questo Premio con City Green Light, che ha dato, e continuerà a dare, un contributo fattivo all’operazione nella fase di messa a terra e di manutenzione di queste splendide installazioni».

«Un riconoscimento internazionale che ci riempie di orgoglio e che attesta la bontà e la bellezza di un progetto che ha rivoluzionato, attraverso una serie di suggestive installazioni artistiche, il look e la vivibilità di alcune delle più caratteristiche piazzette del nostro centro storico – dichiara l’assessore alle Manutenzioni e Centri Storici– Questo premio è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra a cui hanno partecipato lighting designer di altissima professionalità, cittadini e realtà del territorio, con il concreto supporto dei nostri uffici: grazie e complimenti a tutti per questo straordinario risultato che ci spinge ad andare avanti con il Piano Caruggi per proseguire con il recupero e la valorizzazione dei nostri meravigliosi vicoli».

«La luce è un elemento che, se utilizzato in maniera creativa e intelligente, può davvero cambiare in positivo il modo di frequentare e di vivere il nostro centro storico, come dimostrano il progetto “Lighting for Genoa” e il primo Premio assegnato dai LUCI Cities & Lighting Awards – aggiunge il presidente del Municipio I Centro Est – Con queste innovative scenografie di luce, frutto del lavoro di alcune bravissime professioniste del lighting design e del coinvolgimento del territorio, alcuni spazi del nostro centro storico hanno acquisito un valore aggiunto in termini di abbellimento estetico ma anche di aumento della sicurezza per residenti e turisti: un doppio risultato di cui siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato a questo ambizioso progetto».

PROGETTO “LIGHTING FOR GENOA” (foto al link https://we.tl/t-BM9hBFZmrD)

Lighting for Genoa” ha l’obiettivo di intervenire sul centro storico genovese con installazioni permanenti di luce per riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi ed emergenze culturali e, non ultimo, aumentare la percezione di sicurezza in specifiche porzioni di territorio.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020 e integrato con lo strumento del REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), sostenuto economicamente nell’ambito della risposta dell’Unione Europea alla pandemia di Covid-19.

Ciascuna delle 9 piazze coinvolte nel progetto è stata curata da una o più lighting designer operanti a livello nazionale e internazionale, appartenente alla rete Women in Lighting Italy guidata dalla designer Giorgia Brusemini: una comunità di progettiste che hanno saputo valorizzare le competenze e la creatività delle donne operanti nel settore dell’illuminazione, diventando un modello da seguire per le generazioni future.

Le 12 professioniste di lighting design e lighting art – con il supporto di residenti, associazioni, chiese, attività commerciali e privati – hanno dato “alla luce” un percorso artistico – curato dalla designer Stefania Toro – concepito al contempo come attrazione turistica e strumento per rendere più fruibile il territorio urbano. Ciò attraverso una serie di illuminazioni scenografiche a Led (a basso consumo energetico) installate da City Green Light, l’ente gestore dell’illuminazione pubblica genovese che si occuperà anche della relativa manutenzione.

«Questo risultato è stato possibile grazie ad una costruttiva collaborazione tra pubblico e privato e alla passione e professionalità di tutte le progettiste che hanno sognato ad occhi aperti, consapevoli che il lighting design è lo strumento giusto per promuovere il territorio anche di sera, agevolando e migliorando la percezione di sicurezza di tutti, soprattutto delle categorie più fragili – spiega la curatrice di “Lighting for Genoa” Stefania Toro, lighting designer e presidente di Condiviso.coop – Quando abbiamo sottoposto al Comune di Genova questo progetto, grazie alla collaborazione di Legacoop Liguria, nessuno di noi avrebbe mai immaginato di avere un riscontro internazionale di questa portata. Un buon esempio che dimostra che il mondo pubblico, quello cooperativo e il privato possono compensarsi e lavorare insieme in una logica condivisa con il comune obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici, con un occhio attento alla comunità di riferimento e al sociale».

«City Green Light è estremamente orgogliosa di affiancare il Comune di Genova nel ricevere questo importante riconoscimento internazionale – commenta Alessandro Visentin, CEO di City Green Light – Il progetto ‘Lighting for Genoa”, premiato al LUCI Cities & Lighting Awards 2024, dimostra l’importanza dell’illuminazione pubblica come strumento per rendere le città più sostenibili e valorizzare gli spazi urbani. Questo intervento non solo ha ridotto i consumi energetici, ma ha anche contribuito a riqualificare aree cittadine, rendendole di nuovo fruibili e attraenti per i residenti e i visitatori. Il successo di questa collaborazione evidenzia le opportunità della sinergia tra pubblico e privato nell’accelerare l’evoluzione degli spazi urbani, garantendo un importante impatto sociale e culturale. City Green Light si impegna a continuare il suo lavoro, con massima dedizione, per realizzare progetti innovativi al servizio dei cittadini di Genova».

L’elenco completo delle lighting designer e dei titoli dei loro progetti: Stefania Toro (“Participation, culture, community, inclusion, respect, rights, sustainability, square, live, nature, livability“, piazza Don Gallo), Liliana Iadeluca (“Il cielo sopra Genova“, piazza Inferiore del Roso), Giorgia Brusemini e Carla Morganti (“Leggera“, salita alla Torre degli Embriaci), Beatrice Bertolini e Marta Mannino (“The melting spot“, piazza Stella), Martina Frattura (“Your beauty“, piazza della Lepre), Giusy Gallina (“Your beauty”, piazzetta Cambiaso), Camila Blanco (“Riflessi di vita“, piazza Valoria), Elettra Bordonaro e Argun Paragamyan (“Le acciughe fanno il pallone“, piazza San Pancrazio), Simona Cosentino (“IN_Transito“, piazza San Marcellino).