Lighthouses: Routes networks and connections. L’evento alla Lanterna di Genova

Genova. L’assessore al Patrimonio, Porto e Mare del Comune di Genova ha partecipato alla presentazione di Lighthouses: routes, networks and connections, che si è svolta questa mattina nel Museo della Lanterna, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024.

L’appuntamento è stato un’opportunità per celebrare diversi anniversari del monumento simbolo della città di Genova, tra cui i 20 anni dalla realizzazione del Museo della Lanterna, allestito nel 2004 nelle quattro sale dei Fucilieri e le Sale dei Cannoni e i 10 anni dall’inizio del percorso di recupero e valorizzazione del complesso monumentale della Lanterna, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura” e del protocollo quadro con il Comune di Genova, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del complesso monumentale della Lanterna – Faro di Genova dal 1128 che, nel luglio scorso si è aggiudicato il premio ‘Faro dell’anno’ messo in campo Iala (International Association of marine aids to navigation and lighthouse authorities), l’associazione internazionale degli ausili marini alla navigazione e delle autorità dei fari, che ha sede a Parigi.

«Oggi celebriamo importanti traguardi raggiunti dal complesso monumentale della Lanterna, frutto del lavoro congiunto tra le amministrazioni e associazioni, come Gli amici della Lanterna ogni giorno al lavoro per la valorizzazione del simbolo della nostra città, che ha illuminato il nostro passato e guida il nostro futuro – ha dichiarato l’assessore – Quest’anno ricorrono i 20 anni dalla realizzazione del Museo della Lanterna, un’istituzione che ha permesso a residenti e turisti di scoprire la storia di questo monumento straordinario. Allo stesso tempo, festeggiamo un decennio di impegno nel recupero e nella valorizzazione del complesso monumentale. In questo contesto, ci prefiggiamo un ulteriore importante obiettivo: la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi la Lanterna con Boccadasse. Il recente riconoscimento di ‘Faro dell’anno’ è la testimonianza che il lavoro svolto ha reso la Lanterna non solo un punto di riferimento per il nostro porto, ma anche un esempio di eccellenza a livello internazionale. Continueremo a impegnarci per promuovere la conoscenza e la fruizione di questo patrimonio unico, affinché la Lanterna resti un faro di cultura e storia per le generazioni future».