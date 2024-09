Liceo Klee Barabino, parte l’intervento di manutenzione straordinaria

Genova. Città Metropolitana di Genova prosegue il suo impegno nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici superiori , garantendo l’adeguamento alle più recenti normative tecniche di messa in sicurezza, antisismica, antincendio. Ma non solo.

Oltre ai numerosi interventi già in corso di esecuzione, di cui la parte più importante è rappresentata dai lavori finanziati dal PNRR per un totale complessivo di investimento di 64,9 milioni di euro, Città metropolitana ha avviato le procedure per la realizzazione di un nuovo intervento di manutenzione straordinaria presso l’edificio di Viale Sauli 34, succursale del Liceo Klee Barabino.

Tale intervento è stato inserito nella programmazione dell’ente a seguito dell’esito del costante monitoraggio e dei controlli eseguiti nei mesi estivi sull’edificio in oggetto che ha suggerito l’esecuzione di lavori preventivi mirati a risolvere aspetti per garantire la piena rispondenza dell’immobile alle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni dei solai di lunghezza considerevole.

A tal fine il Servizio Edilizia e Patrimonio dell’Ente ha effettuato rilievi, indagini, prove di carico sulle strutture, approfondimenti con professionisti esterni ed interni per esplorare le soluzioni progettuali meno invasive, in grado di minimizzare le restrizioni sugli spazi scolastici, avviando successivamente la progettazione esecutiva delle opere di consolidamento di alcuni elementi orizzontali di parti dell’edificio.

La collaborazione continua tra tecnici interni ed esterni, unita alla tempestività delle azioni intraprese, sottolinea l’impegno della Città Metropolitana di Genova nel garantire la sicurezza ed il benessere degli studenti e del personale scolastico, con l’obiettivo di avviare a breve i lavori per poterli completare entro il 31 agosto 2025. Tali opere avranno un impatto economico importante, con un investimento superiore ad un milione e mezzo di euro.

Durante questo periodo, saranno attuate tutte le misure temporanee per ridurre al minimo l’impatto sull’utenza scolastica; a tal fine sono in corso di esecuzione alcuni lavori edili e impiantistici all’interno dell’edificio, è stata effettuata una ricognizione patrimoniale che ha consentito, grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica dell’Istituto Firpo, di individuare ulteriori spazi disponibili per la didattica.

Nel contempo si evidenzia la grande disponibilità e collaborazione della nuova Dirigente Scolastica e di tutto il Personale scolastico del Liceo Klee Barabino che stanno lavorando da giorni per elaborare una nuova articolazione della didattica e dell’orario alla luce delle esigenze emerse.

Laura Repetto, Consigliera Delegata ad Istruzione ed Edilizia ha dichiarato: “Grazie a questo intervento di manutenzione straordinaria, il nostro Ente garantirà il ritorno in piena sicurezza degli studenti nei propri spazi, assicurando un ambiente di apprendimento sano e confortevole, nostra priorità assoluta. Stiamo lavorando senza sosta per risolvere le criticità riscontrate e restituire rapidamente alla scuola un edificio ancora più funzionale. Ringraziamo la comunità scolastica per la comprensione e la collaborazione”.