Leivi. Paura ieri a Bocco di Leivi, nell’entroterra del Tigullio, per un incendio che ha riguardato il sottotetto di un’abitazione semi-indipendente.

Le fiamme sono divampate per cause da chiarire nel primo pomeriggio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore per spegnere le fiamme e smassare il contenuto del sottotetto, che era adibito a deposito. La struttura in cemento armato non ha subito danni strutturali.

Non sono segnalati né feriti né intossicati.