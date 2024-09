“Le vie del Barocco”, al via a Genova il nuovo ciclo di concerti sul tema del Fuoco

Genova. Il Festival musicale Le Vie del Barocco, giunto alla trentunesima edizione, si è affermato negli anni come la manifestazione più importante di Genova e Liguria in riferimento al repertorio barocco. Nel triennio 2022-2024 viene celebrato un omaggio alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la musica. Nei tre anni, temi diversi ma affini interpretano gli elementi che, secondo il pensiero ellenico, costituiscono la Terra: Aria, Acqua, Fuoco. Pertanto Fuoco è il titolo della edizione 2024 del Festival.

Fuoco come follia, amore, passione, scintilla procreatrice, idea compositrice. Fuoco che illumina, che accende, che brucia. Fuoco di guerra, di demoni, di lotta tra il bene e il male. Fuoco che distrugge e genera, fuoco sacro – divino. Fuoco primitivo, danze del fuoco, riti. Streghe, stregoni, folletti e magie. Virtuosismo, fuoco nelle mani, nelle voci. Fuoco alle corde, ai tasti, alle canne e ai pistoni.

Partendo con il tema del fuoco sacro, due concerti estremamente interessanti, sia per repertorio che per interpreti, sono: “Ardens est cor meum” (10 settembre, Palazzo Tursi, ore 20.30) con l’Ensemble Seicentonovecento di Roma diretto da Flavio Colusso – concerto dedicato a Giacomo Carissimi nel 350° anniversario della sua morte -, che inaugurerà il Festival; e “Fuoco sacro” (20 settembre, Chiesa SS. Cosma e Damiano, ore 18.30; preceduto alle 17.30 dalla presentazione dei testi sulla musica di Papa Ratzinger Benedetto XVI) con l’Ensemble vocale Triaca Musicalis di Mara Colombo, che propone la cinquecentesca Messa per Maria Magdalena di Nicolas Champion.

Uno dei concerti più attesi è il secondo del cartellone, “Fuoco nelle dita” (12 settembre a Genova, Albergo dei Poveri, ore 20,30), appuntamento che pone in evidenza la brillantezza e il virtuosismo del violino e del flauto in Antonio Vivaldi e in Johann Sebastian Bach. Solista ospite il violinista Federico Guglielmo che, insieme al flautista Stefano Bagliano e all’Orchestra Barocca del Collegium Pro Musica, presenterà concerti noti ed esuberanti dei due grandi compositori del Barocco.

Guglielmo non sarà l’unico virtuoso di violino in cartellone; il Festival ospiterà infatti anche il salisburghese Werner Neugebauer – che si esibirà in formazione di quartetto violino, flauto, violoncello e cembalo con un programma completamente dedicato all’altro grande compositore barocco tedesco Georg Philipp Telemann (4 ottobre, Tempio valdese di Via Assarotti, ore 20.30) – e il violinista Massimo Spadano, che insieme al violista Christian Serazzi proporrà un concerto su Mozart e compositori della sua epoca (29 ottobre, Palazzo Tursi, ore 20.30). A fare il paio con Mozart non poteva poi mancare un concerto dedicato a Beethoven, che vedrà protagonista il Trio Metamorphosi (15 ottobre, Palazzo Reale, ore 17) di Mauro Lo Guercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte.

E per “dar fuoco alle canne” il Festival presenta “Con fuoco – la Toccata di Bach” (11 ottobre, Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, ore 20.30) dove l’organista viennese Robert Lehrbaumer suonerà le toccate più virtuose concepite per l’organo, tra cui la celeberrima Toccata in re minore di Bach. Nel recital “Fuochi d’artificio” del pianista Andrea Padova (17 settembre, Monastero di S. Chiara, ore 20.30), oltre a musiche di D. Scarlatti, Schumann e De Falla, ci sarà anche la presenza di un brano in prima esecuzione mondiale, lo studio da concerto composto dallo stesso Andrea Padova su Feux d’artifice di Igor Strawinsky. Il concerto “Fuoco d’onore, amore e vendetta” con il Duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice (19 ottobre, Palazzo Spinola, ore 17) , ci farà invece ascoltare brani trascritti dalle più celebri arie della trilogia operistica verdiana.

Il Festival quest’anno mette anche in grande evidenza i musicisti giovani e giovanissimi, con collaborazioni importanti che coinvolgono il Liceo Musicale Pertini di Genova (nel concerto “S’i fosse foco arderei il mondo”, il 22 ottobre alla Chiesa di S. Maria del Prato, con musica medievale eseguita dal Liceo Pertini Vocal Ensemble e Ensemble di musica antica diretti da Luca Dellacasa) e il Conservatorio Vivaldi di Alessandria (concerto “Tra mille fiamme”, il 27 ottobre al Monastero di S. Chiara, in cui l’Ensemble vocale e strumentale del Conservatorio di Alessandria propone Madrigali e Balli di Claudio Monteverdi, diretti da Mirko Guadagnini). E coinvolgerà, come nel precedente biennio, i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado “Montaldo” di Genova, che realizzeranno e illustreranno la guida all’ascolto di alcuni degli appuntamenti, al fine di avvicinare i giovani alla musica colta.

E ancora, nel concerto “Tra due fuochi: di padri in figli” il Duo Reminiscentia di Alessia Travaglini, viola da gamba e Alessandro Gonfiantini, tiorba (5 novembre, Chiesa di S. Maria del Prato) celebra il rapporto didattico che spesso intercorre nelle famiglie di musicisti: les rapports élémentaires. Un rapporto che si evince ancora oggi e che balza agli occhi nei nomi dei giovanissimi interpreti dei concerti che concludono il Festival (7 novembre a Varazze, Oratorio di S. Giuseppe e 8 novembre a Sori, Oratorio di S. Erasmo): Matteo Flavio Bagliano al liuto e Marco Giulio Bagliano alla viola da gamba, che nel reading in concert dedicato a due eminenti artisti fiamminghi – il pittore Van Dyck e il compositore Van Eyck – si esibiranno con mamma e papà: Mariagrazia Liberatoscioli, voce recitante e autrice del testo, e il flautista Stefano Bagliano.

Non solamente concerti a Genova: ve ne saranno rispettivamente anche uno a Savona (7 ottobre), Celle Ligure (18 ottobre), Noli (25 ottobre), Varazze (7 novembre), Sori (8 novembre) e Alessandria (13 settembre).

Ingresso:

intero € 10,00 – ridotto giovani under 25 anni € 6,00 – under 18 € 3,00

Concerti del 12 e 17 settembre € 12,00

Concerti a Palazzo Spinola e Palazzo Reale € 6 per museo e € 6 per concerto

Abbonamento per tutti i concerti del cartellone € 65,00 (con posto riservato a tutti i concerti, previa conferma entro il giorno precedente). Non include le quote di € 6,00 per il museo

Cassa aperta a partire da 45 minuti prima del concerto

Ingresso con offerta libera ai concerti del:

20 settembre; 1, 11, 22 ottobre; 5 novembre; e i concerti a Savona, Celle Ligure, Noli, Varazze e Sori

Prenotazione obbligatoria: sul sito internet www.collegiumpromusica.com (Festival) oppure, se impossibile sul sito internet, via whatsapp o sms a 335 6314095