Le maglie del derby per finanziare “la cantera” del Gaslini: asta benefica pro ricerca emato-oncologica

Genova. La Cantera come sinonimo di fucina di talenti, nel calcio, ma anche in sanità. Non è un caso che il Gaslini abbia fatto propria questa espressione per un progetto che rappresenta il futuro della ricerca e dell’assistenza all’interno del dipartimento di emato-oncologia dell’ospedale pediatrico genovese.

In occasione del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, in programma mercoledì 25 settembre alle 21, le due squadre mettono a disposizione le maglie dei giocatori per un’asta benefica dedicata proprio al progetto della Cantera del Gaslini.

Attraverso il finanziamento di contratti assistenziali e dottorati di ricerca, il progetto si propone di formare e far crescere giovani professionisti – medici, biologi e bioinformatici – che saranno fondamentali per il progresso in questo settore cruciale del Gaslini. La donazione destinata a questo progetto avrà un impatto significativo all’interno del reparto di Emato-Oncologia, in quanto contribuirà a sostenere la ricerca oncologica.

La comunicazione è stata fatta durante l’incontro tra il sindaco Marco Bucci e i due allenatori Andrea Sottil e Alberto Gilardino in occasione del derby.