Genova. Da oggi cambia di nuovo la viabilità in centro città per la realizzazione di nuovi marciapiedi e di un nuovo impianto semaforico in via delle Fontane, la strada che dalla Nunziata porta al Porto Antico.

Mentre scriviamo – nella prima mattinata – la situazione è regolare ma i lavori partono oggi, lunedì 9 settembre, e proseguono sino al 9 ottobre. Un mese di lavorazioni suddivise in due fasi, con il cantiere che occuperà parte della strada nei pressi degli incroci con via Prè e via del Campo. Sarà dunque necessario chiudere alcuni tratti della strada tra via Gramsci e piazza Santa Sabina, secondo le due fasi distinte di intervento. Conseguenza diretta, la strada si restringerà a una sola corsia e la viabilità verrà modificata a seconda delle fasi di intervento.

Nella prima fase, che va dal 9 al 24 settembre, è previsto il limite di 30 km orari in via Gramsci, nel tratto compreso tra il civ. 47 rosso e il civ. 15. In via delle Fontane (stesso limite di velocità) è previsto il senso unico di marcia con direzione mare/monte e il divieto di circolazione veicolare nella corsia lato ponente, nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Santa Sabina. Entra in vigore inoltre l’obbligo di svoltare verso monte per i veicoli che, dagli stacchi laterali e/o dalle proprietà laterali carrabili autorizzate, si immettono su via delle Fontane (direzione piazza della Nunziata).

In piazza Andorlini sarà obbligatorio dare la precedenza e andare diritto, in piazza della Nunziata, all’intersezione con via delle Fontane. In via Balbi il transito veicolare sarà consentito a tutti.

La seconda fase prende il via martedì 24 settembre e si conclude il 9 ottobre. In questo periodo di tempo sarà vietato circolare nella corsia lato levante nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Santa Sabina, mentre in via del Campo viene ripristinato il doppio senso di marcia.

Inevitabili i timori di un “collasso” del traffico, complice l’esperienza della scorsa primavera. A marzo infatti via delle Fontane era già stata chiusa per i lavori di manutenzione straordinaria del rio Carbonara, finiti a giugno. Per oltre due mesi la strada è rimasta chiusa in direzione mare e tutti i veicoli erano stati deviati su via Balbi, per l’occasione percorribile all’intera utenza e non solo ai mezzi pubblici. Già dal primo giorno di chiusura il traffico era andato in tilt sulla rotatoria della Nunziata, e le code si allungavano fino in largo Zecca, con pesanti conseguenze anche per chi arrivava da Castelletto e mezzi incolonnati già dall’Albergo dei Poveri.

Il cantiere interessa anche un breve tratto tratto di via Gramsci in corrispondenza dell’incrocio: qui risultano soppresse due corsie, una in direzione Levante (confermata la corsia riservata ai bus per la svolta in via delle Fontane) e una in direzione Ponente (che torna disponibile dopo pochi metri).

Lavori in via delle Fontane, come cambia il servizio Amt

Da lunedì 9 settembre fino al termine dei lavori, le linee 18, 18/ e 32 di Amt modificano il percorso in direzione ponente, come di seguito indicato.

• Linea 18 e 18/

Direzione levante: percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono regolare percorso.

• Linea 32

Direzione levante: percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso.