Lavorare in ambito turistico: le skill più utili

In Italia, tra i settori che dominano l’ambito lavorativo c’è il terziario ovvero tutte quelle attività collegate in modo diretto al turismo. Ogni anno i periodi di alta stagione impattano sul PIL e mettono in evidenza sempre di più come i posti di lavoro non manchino.

I più giovani, ma non solo, hanno modo di trovare agilmente impiego (stagionale o fisso) in località estremamente battute dovendo però coltivare alcune skill e abilità importanti per poter evidenziare un profilo interessante e attrattivo. Vediamo insieme su quali corsi e approfondimenti investire per iniziare a lavorare in ambito turistico persino se non si ha esperienza.

Comunicare fluentemente in inglese

Non possiamo nasconderci, sia i piccoli borghi sia le località più grandi rientrano in un piano internazionale turistico. Ecco perché dialogare in lingua inglese è importantissimo. Seguendo un corso di inglese online serio già in pochi mesi si ottengono le abilità necessarie per farsi notare dagli HR e ottenere più agilmente un posto di lavoro, mostrando grandi doti sia con colleghi sia con i clienti provenienti da tutto il mondo.

Con la pratica, le lezioni mirate e i tutori si otterrà una maggiore fluidità e nel tempo verrà consolidata la propria competenza diventando un punto di forza notevole. I più giovani, freschi di scuola e università, potrebbero pensare che un corso non sia utile ma si sbagliano: quello che è stato imparato sui banchi di scuola è la base, ma la pronuncia e la sicurezza nell’esporre si acquisiscono con lezioni mirate.

Problem solving e gestione dello stress

Il turismo fa rima con imprevisto e quindi sapersi mettere in gioco gestendo quelle che possono essere le problematiche che si presentano è fondamentale. Sia da guasti a ritardi di voli e treni fino agli overbooking o i problemi logistici, tutto è all’ordine del giorno soprattutto nei momenti di picco in alta stagione. Non si tratta solo di scovare soluzioni pratiche ma soprattutto di mantenere la calma, infondere sicurezza e trovare il modo di individuare decisioni ottimali per tutti.

Empatia

Non tutto si acquisisce con i corsi, ci sono skill che vengono nutrite nel tempo e per carattere. Tra le più apprezzate? L’empatia. Sapersi muovere con garbo e comprensione aiutando i turisti a mettere in campo una soluzione e accogliendo le esigenze è una dote preziosa che lavorando a contatto diretto col pubblico bisogna necessariamente sviluppare. Si tratta di un passo in più verso il cliente che viene spesso apprezzata ed evidenziata nelle recensioni.

Abilità digitali

Altre abilità che sembrano di grande impatto nel campo turistico sono quelle digitali. Saper usare software, sistemi di pagamento online, tecniche di digital marketing e piani editoriali social sono solo alcune delle possibilità a tua disposizione. Nel mondo dei viaggi, essere online, sapersi far notare, gestire la reputazione è di grande supporto e chi ha queste skill ha modo di avere maggiori opportunità di assunzione.

Le possibilità di lavorare nel settore travel e turistico in tanti ruoli diversi sono numerose ma è importante approfittare della carenza di professionisti e formarsi così da avere un profilo davvero interessante e avviare una carriera che duri ben più di una stagione.