Lagaccio, Spi Cgil Centro Est: “Parcheggi pubblici diventano riservati, ennesimo sopruso”

Genova. Anche lo Spi Cgil interviene sul caso dei parcheggi pubblici diventati privati nel quartiere del Lagaccio. Nei giorni scorsi su Genova24 vi avevamo raccontato le proteste di residenti e comitati.

“Gli abitanti del Lagaccio continuano a subire soprusi: prima il Comune ha cancellato 60 posti auto adiacenti all’area della ex Sati, la vecchia rimessa in via di ristrutturazione, senza che alcuna soluzione alternativa sia stata pensata dal Municipio centro Est”, scrive lo Spi Cgil Lega Centro Est.

“Ora la polizia ferroviaria sequestra altri 20 posti auto e soluzioni alternative? Nessuna. E questo nonostante le ferrovie a livello dei binari della stazione Principe abbiano diversi stalli; il parcheggio sotterraneo della stazione sia sempre mezzo vuoto; i supermercati del Lagaccio hanno i parcheggi dei clienti, ma di sera sono ovviamente vuoti”, prosegue la nota.

“Le soluzioni alternative ci sono o si potrebbero trovare, ma occorre la volontà di farlo – conclude lo Spi Cgil – il sindacato pensionati Cgil del Lagaccio si è attivato ben 6 mesi fa con le richieste ma risposte non ne sono arrivate. La preoccupazione del Comune è rivolta solo ad una Funivia che i residenti e lo Spi non vogliono”.