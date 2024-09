La Serie D al via: Vado favorito, ma il Ligorna è pronto

Genova. Con l’anticipo tra Bra ed Asti, terminato 1-1 (Aloia-Diop) si aperto il campionato di Serie D, che vede il Vado, allenato dal mister genovese Silver De Lucia, favorito al salto di categoria.

La società del presidente Franco Tarabotto ha lavorato molto bene in in fase di calciomercato, allestendo una compagine in grado di recitare un ruolo da protagonista.

Il Ligorna del presidente Alberto Saracco è pronto a dare battaglia, confidando, in un organico di prim’ordine e su un attacco stellare, tra i più forti in assoluto: spetterà a mister Matteo Pastorino valorizzare al massimo le potenzialità della compagine ‘xeneixe’.

La Sanremese di mister Mattia Gori, al pari della Lavagnese di Giorgio Roselli possono rappresentare le sorprese del campionato, mentre c’è curiosità intorno all’ambiziosa Cairese di Riccardo Boschetto e l’Imperia di Pietro Buttu, che potrà finalmente allenare la categoria conquistata, vincendo due consecutivi campionati di Eccellenza.

L’Albenga parte con il chiaro intento di consolidare la categoria, obiettivo anche della Fezzanese di Cristiano Rolla, inserita nel girone E.

Gli spezzini dovranno aspettare un settimana per esordire in campionato, in quanto il match casalingo con il Serravezza Pozzi è stato rinviato per allerta meteo

Il tabellino della prima giornata – ore 15

Bra-Asti 1-1. (Aloia-Diop)

Albenga-Sanremese

Cairese-Borgaro

Chieri-Saluzzo

Chisola-Vado

Gozzano-Fossano

Imperia-Ligorna

Lavagnese-Oltrepò (posticipata alle 17 per allerta meteo)

NovaRomentin-Derthona

Vogherese-Città di Varese