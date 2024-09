La Sampdoria sorride, arriva la prima vittoria a Marassi col Sudtirol

Genova. La Sampdoria conquista la prima vittoria in campionato e tirare un sospiro di sollievo dopo la brutta prestazione di Cosenza. 1-0 il punteggio in casa col Sudtirol. È Venuti a regalare i tre punti ai blucerchiati con un gran sinistro di controbalzo al 20′ che si infila sotto l’incrocio sul secondo palo.

La partita comincia bene, con la squadra di Sottil che non è sembrata appesantita mentalmente come a volte accade qui al Ferraris. Lieve predominio territoriale e un gol che manda il match sui binari desiderati dai blucerchiati. Sampdoria che potrebbe raddoppiare sempre nel primo tempo e sempre grazie a Venuti al 39′: è la traversa a dire di no al gran tiro dalla distanza.

Sudtirol che non riesce a essere pericoloso e la ripresa comincia sullo stesso leit motiv del primo tempo.

I blucerchiati provano a raddoppiare con Coda che al 54′ è autore di una gran ripartenza e decide per il sinistro in porta con Tutino e Ioannou accanto a lui. Palla deviata in corner che forse poteva essere meglio gestita. Sempre Coda al 65′ riesce a conquistare un pallone e a metterlo in mezzo praticamente dal calcio d’angolo, Tutino anticipa Giorgini e tira sul primo palo, deviazione di Kofler decisiva in calcio d’angolo.

La Sampdoria rischia al 78′ e all’80: punizione battuta profonda sul secondo palo da Arrigoni, Silvestri prova a smanacciare ma non ci riesce, palla che sbatte sul palo. Subito dopo erroraccio di Silvestri in disimpegno, ne approfitta Odogwu, la palla poi arriva a Merkaj e stavolta Silvestri si fa perdonare con una respinta decisiva.

Il punteggio però non cambia e la squadra può festeggiare sotto la Sud.