La New Racing for Genova si fa in 10 alla “Garessio-San Bernardo”

Genova. Archiviata con soddisfazione la partecipazione di Federico Gangi ed Andrea Ferrari al Rally de Chartreuse, in Francia, dove la coppia savonese, su una Renault Clio Rally5, ha conquistato oltre alla quindicesima piazza finale assoluta anche il successo in Gruppo e Classe, la New Racing for Genova ora sposta le proprie attenzioni sulla “Garessio-San Bernardo”. Valido per la Coppa di Zona 1 e per il Trofeo Nord, il prestigioso slalom piemontese, giunto alla 51ª edizione, vedrà al via domenica ben 10 vetture del sodalizio genovese.

A Garessio, riflettori puntati su Damiano Furnari che, al volante della sua Elia Avrio ST-09 Suzuki, con cui sta mettendo a segno importanti step di crescita, punta a recitare un ruolo da protagonista tra i “birilli” della salita cuneese. E’ chiamato ad una prestazione di primo piano anche il torinese Mauro Tessa, sempre veloce negli slalom con la sua Skoda Fabia.

Grande attesa anche per l’impegno di Riccardo Lopes con la Vw Polo in configurazione N5 mentre suo papà Giovanni si cimenterà nella sezione riservata alle Autostoriche con una Lancia Delta. A Garessio tornerà a difendere i colori della New Racing for Genova il sempre veloce Alex Ponzellini, che sarà in lizza con la sua Bmw E30 Coupé.

Pronto per una gara tutta sostanza anche Moreno Furnari (Fiat 126). Oltre a lui, cercheranno di mettersi in buona luce sia il giovane Marco Jannon (Peugeot 208 R2B) che il veloce genovese Walter Morando, che porterà in gara una 208 ma in versione Rally4.

La savonese Martina Poggio cercherà gloria in campo femminile con la Peugeot 208 R2B mentre il suo fidanzato Samuel Ciocca sarà della partita con una Fiat Seicento Kit.