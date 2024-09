Jeans Week, Genova celebra l’iconica tela con una settimana di eventi tra il centro storico e la darsena

Genova. Genova torna a celebrare il jeans con la Jeans Week, una rassegna lunga sei giorni – dall’1 al 6 ottobre – dove l’iconica tela sarà indiscussa protagonista.

L’evento, promosso dal Comune di Genova, prevede una serie di iniziative che spaziano dall’arte alla moda, alla musica, all’artigianato e si snodano lungo il Jeans Trail, un inedito percorso contrassegnato da una grande cerniera, che guiderà genovesi e visitatori in tutte le postazioni espositive, ciascuna distinta da un totem.

Coinvolti con installazioni artistiche anche i palazzi dei Rolli, mentre in centro storico le vetrine si tingeranno di blu. Nove nuove location, 13 mostre ed esposizioni tra le iniziative proposte durante la Jeans Week. Tra le novità più interessanti, la mostra Iconic Jeans nel salone della Biblioteca Universitaria di via Balbi 4.

“Un nuovo format per rendere questo progetto ancora più inclusivo e partecipato – spiega la curatrice Anna Orlando – con la volontà di porre al centro la nostra città, che dà il nome al tessuto più popolare al mondo. Nel cuore del centro storico e della darsena, cultura millenaria e arte antica e contemporanea accompagnano il pubblico sul filo di storie inedite e luoghi da scoprire”.

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre il cuore pulsante della manifestazione sarà il Jeans Village, uno spazio affacciato nello specchio acqueo della darsena che ospiterà una serie di eventi. Si inizia alle 16 con Yoga in Jeans e si prosegue con le degustazioni proposte dai food truck e l’Aperi Jeans nei locali della zona. Dalle 21 si balla con Dj set e musica dal vivo, immersi in un’atmosfera suggestiva tra illuminazione artistica e design. Sabato sera, appuntamento imperdibile con Jeans Party, dalle 18 alla mezzanotte.

Quest’anno sarà Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la location delle 13 aziende presenti, italiane ed estere con numerose start up di giovani e una sorpresa genovese: racconteranno ai visitatori come nasce un jeans step by step con un occhio alla sostenibilità ambientale.

Tutti gli eventi sono gratuiti, il programma è disponibile online sul sito https://www.visitgenoa.it/it/genova-jeans-week-2024. Prenotazioni per talks e workshop al link https://genovajeansweek.it.