Italian Open Water Tour, il Team Unige-Cus brilla anche nell’ultima tappa

Noli. Si conclude in bellezza la stagione del Team Unige-Cus nel Trittico dei Caruggi all’Italian Open Water Tour. La squadra composta da studenti-atleti dell’Università degli Studi di Genova ha fatto registrare ottimi risultati anche nella tappa di Noli, nel savonese, ultima delle tre liguri dopo quella di Camogli e dopo la “Traversata Crêuza de mä” di Genova.

Tra i protagonisti ancora Stefano Ghisolfo. L’atleta della Rari Nantes Superba Spezia e studente di Ingegneria è stato capace di conquistare il secondo posto assoluto nella Big Swim da 7 km in 01:24:28 e il primo posto assoluto in 23:04 nella Smile Swim da 1.8 km, il miglio marino, confermando così le ottime prestazioni di Genova e Camogli.

Grande prova anche per Marta Tassara, atleta della Nuotatori Genovesi Superba e studentessa di Medicina. L’atleta ha conquistato il terzo posto femminile nella categoria Natural, quinto assoluto femminile, nella Smile Swim con il crono di 27:48. Sia Ghisolfo sia Tassara hanno concluso con un ottimo quinto posto la Relay Swim, la gara a staffette con passaggi da mezzo miglio marino, anche grazie all’ottima gara del terzo componente della squadra, Tommaso Bove, atleta dell’Aragno Rivarolesi e studente di Ingegneria. L’atleta ha chiuso in soli 12:01, risultando determinante nel crono di squadra di 40:15 che è valso il quinto posto.

Da sottolineare anche la prova di Luca d’Incà, atleta dell’Aragno Rivarolesi e studente di Ingegneria, capace di chiudere la Smile Swim al 14° posto nella categoria Naturale in 27:41. In gara nella Smile Swim anche lo stesso Tommaso Bove, 24° Natural in 30:38, e Francesco Mirabelli, dottorando di Medicina, 82° Natural sempre nel miglio marino.

Queste le parole di Stefano Ghisolfo, atleta della Rari Nantes Superba Spezia e studente di Ingegneria: «Quella di Noli è stata una giornata davvero intensa, ma altrettanto divertente e gratificante. Siamo partiti in prima mattina con la 7 km dal porto di Finale Ligure e, dopo una partenza un po’ tumultuosa, sono riuscito a raggiungere la testa del gruppo, dove mi sono alternato al comando della gara insieme a Simone Lavizzari e Riccardo Chiarcos. Dopo metà gara, viste le buone sensazioni, ho cercato di aumentare leggermente il ritmo, ma purtroppo, poco prima di Capo Noli, io e Riccardo, che stavamo tirando il gruppo, non ci siamo accorti di essere più interni rispetto a una boa e abbiamo dovuto recuperare il resto del gruppo che, accortosi dell’errore, aveva corretto la rotta. Fortunatamente siamo riusciti a tornare in testa, anche se ciò ci ha stancato parecchio. Raggiunto Capo Noli, abbiamo aumentato ancora il ritmo per chiudere la gara in progressione e, anche se la stanchezza iniziava a farsi sentire, dopo l’ultima boa Riccardo è riuscito ad allungare e prendere qualche metro di vantaggio, mentre io ho dato tutto quello che avevo per mantenere la seconda posizione. Qualche ora dopo sono entrato nuovamente in acqua insieme ai miei compagni di squadra per il miglio marino. Ho cercato fin da subito di mettermi al comando e, dopo un po’ di fatica per trovare le sensazioni, sono riuscito a ingranare e a condurre la gara. Nel penultimo rettilineo ho aumentato il ritmo cercando di sfruttare la corrente a favore e, infine, dall’ultima boa ho dato tutto quello che avevo per staccarmi dagli altri tre ragazzi che erano rimasti in scia. Sul finale ho dovuto combattere fino all’ultimo con Angelini, che nel frattempo era riuscito a risalire, e per una frazione di secondo sono riuscito a conquistare la vittoria. La giornata si è conclusa con le staffette, dove grazie alle due ottime frazioni dei miei compagni di squadra Tommaso Bove e Marta Tassara siamo riusciti a guadagnare il 5° posto. Colgo l’occasione per complimentarmi con Tommaso per una prima frazione fantastica e con Marta, che è riuscita a guadagnare ancora posizioni. Nel fantastico scenario di Noli si è conclusa la mia prima stagione di gare in Open Water con il Team UNIGE-CUS. Sono molto contento di aver stretto nuove amicizie e conosciuto persone fantastiche. Ringrazio il CUS Genova e il Prof. Marco Bove per avermi offerto l’opportunità di partecipare a queste manifestazioni per il CUS e mi auguro di poter continuare questo percorso nei prossimi anni».

Queste le dichiarazioni di Marta Tassara, atleta della Nuotatori Genovesi Superba e studentessa di Medicina: «Noli, ultima tappa del Trittico dei Caruggi dell’IOWT 2024. Gara impegnativa nel mare limpido fra Bergeggi e Capo Noli, corrente da est. Partire in 350 è sempre problematico, specialmente nel primo lato del triangolo, ma definite le posizioni sono riuscita a mantenermi in scia al gruppo dei migliori. Ancora bronzo all’arrivo con soddisfazione del mio allenatore!».

Queste le parole di Filippo Tassara, Coordinatore Tecnico del Team UNIGE-CUS: «Ancora una volta è stato dimostrato il valore della nostra squadra. Siamo riusciti a confermare il livello di risultati già espressi in precedenza. Grande prova di Ghisolfo, secondo nella lunga distanza e dominatore del miglio. Marta Tassara ha consolidato il suo status, chiudendo sempre tra il secondo e il terzo posto nel Trittico. Si è difeso molto bene Bove, soprattutto nella staffetta, ma vorrei fare un plauso anche a D’Inca e Mirabelli. Speriamo che il prossimo anno ci consenta, con qualche elemento in più, di rinvigorire ulteriormente i risultati».

Queste le dichiarazioni di Marco Bove, Delegato del Rettore per lo Sviluppo delle Attività Sportive nell’Ateneo e Presidente del Comitato per il Potenziamento delle Attività Sportive dell’Università di Genova: «Siamo arrivati alla terza e ultima tappa. Anche a Noli i ragazzi e le ragazze di UNIGE-CUS hanno ottenuto ottimi risultati, sottolineando la qualità della squadra. Anche nel savonese sicuramente il leader è stato nuovamente Ghisolfo, che con i suoi risultati ha trascinato tutta la squadra. Poi complimenti anche a Marta Tassara che si è riconfermata come ottima nuotatrice e al team che ha fatto la staffetta, che ha confermato i buoni risultati delle due precedenti tappe liguri».