Infortunio shock per Malinovsky: frattura del perone e lussazione articolare

Venezia. Momenti tragici quelli vissuti da tutti i presenti al Penzo per assistere alla partita di oggi pomeriggio Venezia vs Genoa. Intorno al decimo minuto del secondo tempo, nel tentativo di recuperare un pallone, Ruslan Malinovsky appoggia male il piede e, scivolando, si può notare ad occhio nudo la frattura della caviglia, nello specifico frattura del perone e lussazione articolare.

L’ucraino cade a terra, dolorante, il compagno Gollini subito a sincerarsi delle sue condizioni stringendolo in un forte abbraccio: fin da subito si poteva notare la gravità della situazione. Il Penzo prima si ammutolisce, poi scoppia in un applauso collettivo al momento dell’uscita di Malinovsky.

“Speriamo non sia più serio di come possa sembrare, per noi Ruslan è un giocatore importante”, queste le parole di Gilardino arrivare in conferenza stampa. Parole di conforto verso il giocatore genoano ma anche di speranza. Si pensa, probabilmente, ad un lungo stop, anche se le prossime ore saranno fondamentali per svelarci la vera entità del suo brutto infortunio. Per queste lesioni solitamente si passa dai 3-5 mesi. Nella giornata di domani Malinovsky sarà operato, dopodichè si conoscerà l’effettivo tempo di recupero.