Infortuni sul lavoro, in Liguria oltre 1500 denunce a luglio. Nei primi 7 mesi del 2024 sono 11 i morti

Liguria. A luglio 2024 sono state 1.517 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria, 53 in più rispetto a luglio 2023, ma in calo se si fa la somma dei primi sette mesi del 2024: erano 11.428 l’anno scorso, 11.283 quest’anno. La Liguria rispecchia dunque l’andamento italiano, dove si registra un aumento dell’1,7% rispetto a luglio 2023 e un calo del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 con, però, percentuali diverse: +3,4% sul luglio 2023 e -1,2% sui sette mesi.

Sono i dati pubblicati da Inail per la nostra regione.

Nell’ultimo mese preso in considerazione sono 224 quelli avvenuti in itinere (di cui 39 con mezzo di trasporto), erano 153 nel luglio 2023. Proprio gli infortuni durante gli spostamenti sono aumentati in modo sensibile: 2.024 nel gennaio – luglio 2024, 1.824 nello stesso periodo del 2023.

A livello provinciale è Genova a denunciare più infortuni: 852 contro i 781 del luglio 2023. Sempre in calo il saldo globale: 6.267 infortuni contro 6.329 del gennaio-luglio 2023.

Andando a vedere il luogo di nascita dell’infortunato: 1.165 persone sono italiane, 45 dell’Ue, 307 extra Ue.

La divisione per genere vede in questo luglio 2024 513 donne e 1.004 uomini.

Se nel luglio 2023 erano stati tre i morti, nel luglio 2024 c’è stato un esito mortale in itinere senza mezzo di trasporto nel savonese. I morti da inizio anno sono 11 in Liguria (tutti uomini), erano 15 nello stesso periodo del 2023. La Liguria è così in controtendenza in questo drammatico conteggio rispetto all’Italia, dove si registra un +3,2% (577 morti).