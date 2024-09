Infinite Bodies, a Genova il 21 e 22 settembre un festival sul racconto del corpo contemporaneo

Genova. Tutto pronto a Genova la prima edizione di “Infinite Bodies”, un festival cinematografico organizzato dall’associazione culturale Augenblick e che indaga la narrazione del corpo contemporaneo, ospitato a Genova il prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 settembre, al Cineclub Nickelodeon di via della Consolazione e in spianata Castelletto. La rassegna è caratterizzata da un concorso internazionale di cortometraggi e un focus intitolato “Corpo spazio immagine”, quest’anno dedicato alla videodanza.

Si comincia sabato 21 alle 18 al CineClub Nickelodeon con il primo dei due appuntamenti del Focus, durante il quale verrà approfondito il Migration Dance Film Project, portato avanti dalle canadesi Sandy Silva e Marlene Millar. Nell’occasione, alla presenza delle due artiste, saranno proiettati due loro film e verrà introdotta la nuova produzione (Landed), che sarà realizzata tra Genova e Torino.

Alle 21, sempre al Nickelodeon, il concorso internazionale con la proiezione dei nove cortometraggi in gara e l’assegnazione dei tre premi della giuria e di quello del pubblico.

Terzo e ultimo appuntamento, domenica 22 alle 15 in spianata Castelletto, per concludere il Focus con una prova aperta del Migration Dance Film Project, nell’ambito della produzione di Landed.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotarsi al link https://augenblick.it/infinite-bodies.

“La rassegna – spiegano gli organizzatori – raccoglie opere audiovisive che superino l’idea di prodotto o di contenuto chiuso nelle logiche più strumentali, per aprirsi a un’idea di ricerca e sperimentazione, elaborazione e laboratorio dello sguardo. Il movimento è l’oggetto d’interesse al centro di questa proposta di ricerca: lo spostamento del corpo, o meglio, di tutti i corpi, nello spazio, e quindi anche le impercettibili modificazioni, le rivoluzioni attuate dall’identità nel suo processo di vibrazione trasformativa. Seguire o inseguire il corpo significa scoprire un infinito processo di liberazione dai pensieri già pensati, quelli dell’ideologia sull’identità, la natura, le relazioni umane e interspecie, relazioni sociali e politiche, fino agli scenari accelerati di convergenza con la tecnologia e l’inorganico“.

PROGRAMMA

Sabato 21 settembre, ore 18.00 | CineClub Nickelodeon

FOCUS: CORPO SPAZIO IMMAGINE

MIGRATION DANCE FILM PROJECT | LANDING: PROIEZIONE E TALK (1h 30’)

Oggetto del focus del festival è il lavoro di due nomi di spicco della videodanza internazionale, le canadesi Sandy Silva, coreografa e performer maestra della percussive dance, e Marlene Millar, regista, unite da anni nel progetto Migration Dance Film Project, i cui esiti filmici sono stati presentati e premiati in tutto il mondo. In visita a Genova insieme con il loro gruppo di lavoro, le artiste presentano due dei loro film, Navigation (2020) e Refuge (2024), e incontrano il pubblico per introdurre la loro nuova produzione, Landed, che verrà realizzata a Genova e Torino nell’autunno, dopo un lavoro di preparazione di due anni che ha coinvolto nel processo ideativo anche le comunità di artisti delle rispettive città.

Sabato 21 settembre, ore 21.00 | CineClub Nickelodeon

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI (2h)

Una selezione internazionale di cortometraggi, eterogenei per approcci e stili, ma accomunati dal focus sul corpo come chiave per riflettere sul nostro tempo e sul cinema che può raccontarlo. Dopo la visione, oltre ai premi della Giuria di esperti – Aleksandr Balagura, regista; Chiara Causa, attrice; Matteo Valentini, critico – anche il pubblico potrà votare il proprio film preferito.

In dettaglio:

Batrachia, Lorenzo Silano (Italia)

Miss Polly Had a Dolly, Pietro Lafiandra, Flavio Pizzorno, Andrea Rossini (Italia)

A certain number of times, Giorgia Ponticello, Jody Hinterleitner (Italia)

Becoming Male in the Middle Ages, Isadora Neves Marques (Portogallo)

Playing God, Matteo Burani (Italia)

Le cime di Asclepio, Filippo Ticozzi (Italia)

Through Magma, Elisabeth Raymond (Svezia)

Extremely Short, Koji Yamamura (Giappone)

Reazione vincolare, Luca Rizzi, Miguel Jermini (Svizzera)

Domenica 22 settembre, ore 15.00 | Spianata Castelletto

FOCUS: CORPO SPAZIO IMMAGINE

MIGRATION DANCE FILM PROJECT | LANDING: PROVA APERTA (1h)

Nell’ambito della produzione del film Landed, il gruppo di artisti e artiste del Migration Dance Film Project scende in Spianata Castelletto per una prova aperta che è un incontro con la cittadinanza e una dimostrazione pubblica del progetto cinematografico in procinto di realizzarsi. Un appuntamento all’insegna della condivisione, guidato dalla forza emozionante del canto e della danza percussiva.

Associazione culturale Augenblick

Fondata nel 2015 da Alessandra Elettra Badoino, Marina Giardina, Fabio Poggi e Marco Longo, l’Associazione culturale Augenblick si è subito posta come crocevia di approcci e conoscenze transdisciplinari. Inizialmente focalizzata sulla produzione di dance film selezionati e riconosciuti in tutto il mondo, Augenblick si è spostata negli anni verso la programmazione culturale, la ricerca critica e la formazione. Dal 2016, Augenblick cura la sezione di videodanza internazionale e italiana nell’ambito di FuoriFormato Festival di Genova. In quasi un decennio di attività ha costruito una rete stabile di relazioni con registi, coreografi, performer, studiosi e studenti italiani e di tutto il mondo, promuovendo attività di collaborazione con istituzioni partner nel campo della videodanza, del teatro, del cinema. Hanno lavorato per Augenblick alla prima edizione di Infinite Bodies: Marco Longo, Alessandra Elettra Badoino, Elena Melloncelli, Fabio Poggi, Davide Palella e Leonardo Strano.