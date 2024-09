Cade in bicicletta con il figlio nel seggiolino, mamma quarantenne grave in ospedale

Carasco. Stava percorrendo in bicicletta la statale della Fontanabuona, il figlioletto nel seggiolino, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta.

È successo domenica pomeriggio a una donna che stava pedalando lungo la strada che collega Chiavari a Carasco. All’altezza della curva di San Lazzaro è caduta, rovinando sull’asfalto.

Madre e figlio sono stati soccorsi dall’automedica Tango 2 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno. Il piccolo fortunatamente non ha riportato ferite gravi: per lui solo un grande spavento, ma è stato comunque disposto il trasferimento all’ospedale Gaslini in codice giallo.

Più serie invece le condizioni della mamma, che è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con un trauma cranico. Stando ai primi accertamenti nessun altro mezzo è stato coinvolto, pesanti le ricadute sul traffico in zona.