Pontedecimo, travolto da una moto mentre attraversa: morto pensionato

Genova. Un uomo di 83 anni è morto sabato mattina dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada in via Paolo Anfossi, a Pontedecimo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 all’altezza dell’attraversamento di via Poli e la dinamica è ancora da chiarire. Dopo l’urto sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo, ma le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime.

I soccorritori sono riusciti a rianimarlo sul posto e hanno indicato l’ospedale Villa Scassi come destinazione per arrivare nel più breve tempo possibile. Le sue condizioni erano però disperate, e l’uomo è andato nuovamente in arresto cardiaco durante il tragitto. Arrivato in ospedale, ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi. Presente una pattuglia dell’infortunistica per accertare cosa sia effettivamente accaduto.