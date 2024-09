Incidente mortale sulla Aurelia a Finale: scontro auto moto e maxi tamponamento a catena

Finale Ligure. Tragedia della strada questa mattina sul tratto dell’Aurelia che attraversa Finale Ligure, in provincia di Savona.Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una moto ed un’auto. Il sinistro, poi, ha coinvolto, a catena, numerosi altri mezzi: il bilancio finale parla di 3 auto (una Hyundai Tucson, una Ford Fiesta e una BMW X1), uno scooter (una Vespa), una moto (una Honda) ed una bicicletta.

L’impatto è stato molto violento. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della croce verde di Finalborgo e della croce bianca di Finale, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Una delle persone coinvolte nell’incidente è deceduta: si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso: la dinamica dell’incidente, visto anche il numero di mezzi coinvolti, è complessa e non semplice da ricostruire.

Il traffico è andato in tilt sulla via Aurelia, con lunghe code: basti pensare che, provenendo da Savona, le macchine risultano incolonnate dall’inizio di Varigotti e fino a Finale.